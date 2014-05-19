欧洲央行：6月会议上采取行动的可能性已经大幅增加--执委莫尔许

路透慕尼黑5月19日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔周一表示，欧洲央行在6月政策会议上采取新的行动应对欧元区低通胀的可能性已经大幅增加。

欧洲央行总裁德拉吉在央行5月会议后表示，管委会“认为在6月5日政策会议上采取行动感到合适”-但还要先看看央行人员对经济的最新预估。

自那之后公布的经济数据证实，欧元区4月通胀由3月的0.5%小升至0.7%，但也显示今年年初经济成长远逊预期。

莫尔许表示，管委会委员一致同意动用传统和非传统措施，有效应对较长期非常低通胀的风险。

尽管欧元区没有迹象显示通缩生根，但莫尔许称“我们应至少为这种风险做好准备”。通胀过低过久有可能令长期通胀预期失控。

上周路透报道，欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，以及为刺激向中小企业贷款而设计的针对性措施。