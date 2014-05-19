欧洲央行：6月会议上采取行动的可能性已经大幅增加--执委莫尔许

《全球主要国家债券发行预告》--5月1日-5月8日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路透慕尼黑5月19日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔周一表示，欧洲央行在6月政策会议上采取新的行动应对欧元区低通胀的可能性已经大幅增加。
欧洲央行总裁德拉吉在央行5月会议后表示，管委会“认为在6月5日政策会议上采取行动感到合适”-但还要先看看央行人员对经济的最新预估。
自那之后公布的经济数据证实，欧元区4月通胀由3月的0.5%小升至0.7%，但也显示今年年初经济成长远逊预期。
莫尔许表示，管委会委员一致同意动用传统和非传统措施，有效应对较长期非常低通胀的风险。
尽管欧元区没有迹象显示通缩生根，但莫尔许称“我们应至少为这种风险做好准备”。通胀过低过久有可能令长期通胀预期失控。
上周路透报道，欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，以及为刺激向中小企业贷款而设计的针对性措施。
莫尔许也强调了为向中小企业注资的证券化贷款市场的重要性。中小企业占欧元区经济活动很重要的一部分。(完) (编译 李军; 审校 母红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，5月2日(周二)将恢复正常交易。 如欲参考香港股市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
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