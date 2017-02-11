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国际财经 | 2017年 2月 11日 星期六 10:09 BJT

欧洲央行应拿掉政策指引中“降息”的措辞--执委莫尔许

路透法兰克福2月10日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周五表示，ECB应当在政策沟通中去掉“可能降息”的字眼。

“‘甚至下调利率’作为一种货币政策选项，我们还能继续谈多久？，”莫尔许在汉堡附近的一次活动上称。

“考虑到央行信誉的重要性，我们不应拖延对政策沟通做出必要的调整。”

ECB长期以来的政策指引都是利率将保持现在水平或更低，远超过购债的时间表。此举旨在安抚市场未来数年政策都将保持宽松。(完)

(编译 李春喜; 审校 孙茉莉)

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