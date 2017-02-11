欧洲央行应拿掉政策指引中“降息”的措辞--执委莫尔许

独家：伦敦金指标大幅偏离现货价格 受银行退出定价平台影响
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透法兰克福2月10日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周五表示，ECB应当在政策沟通中去掉“可能降息”的字眼。
“‘甚至下调利率’作为一种货币政策选项，我们还能继续谈多久？，”莫尔许在汉堡附近的一次活动上称。
“考虑到央行信誉的重要性，我们不应拖延对政策沟通做出必要的调整。”
ECB长期以来的政策指引都是利率将保持现在水平或更低，远超过购债的时间表。此举旨在安抚市场未来数年政策都将保持宽松。(完)
(编译 李春喜; 审校 孙茉莉)
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。