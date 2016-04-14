不应过度渲染欧元区低通胀 今夏会开始反弹--ECB管委诺沃特尼

路透纽约4月13日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周三表示，不要“过度渲染”欧元区的低通胀很重要，因为今年夏天通胀率应该就能开始反弹。欧洲央行目前正处在超低利率效应的政治风暴中。

诺沃特尼在纽约演讲时说，通胀率接近零主要是因为能源价格低迷。他表示，在价格出现“明显改善”前，欧洲央行都将需维持货币刺激。

德国总理默克尔和法国财长萨潘周三也加入这场争论，力驳德国政界对低利率给德国退休者带来问题、可能导致资产泡沫、甚至可能助长右翼政党的担忧。

诺沃特尼提到能源价格对通胀的影响时强调，扣除能源和食品价格的核心物价指标较高。

“我要强调这点，因为坦白讲，我认为不应该过度渲染目前的低通胀率。”诺沃特尼称，他稍后并表示他系回应德国政界人士的话。

“我认为今年夏天开始，通胀率将渐迈向正常化。”他说。“我们不认为油价会像去年那么大幅度的下跌，因此，通胀率自然就会上升。”

欧洲央行中期通胀率目标为略低于2%，但目前尚处于略低于零的水平。为增加价格上行的压力，欧洲央行已经将利率降至纪录低位并扩大资产购买规模。

欧洲央行总裁德拉吉上月称“直升机撒钱”想法是“非常有趣”的概念，随后在崇尚节俭的德国引爆抗议声浪。

德国财长朔伊布勒在接受路透访问时称，欧洲央行处于纪录低位的利率正在给德国银行业和领取退休金人员造成“特殊的问题”，并可能削弱选民对欧洲一体化的支持。

德国总理默克尔周三加入了对欧洲央行低利率政策的辩论，敦促欧洲各国政府采取更多措施刺激增长，她称这样有助于推动通胀上升。德国的不满促使法国财政部长周三表态，敦促前者尊重欧洲央行的独立性。

诺沃特尼本周将赴华盛顿出席IMF春季会议，他对欧洲的前景给予了相对正面的评价，淡化了右翼政党崛起的风险并认为难民危机对经济的影响有好有坏。

“如果欧洲的经济形势持续改善，那么欧洲央行肯定能够缩减宽松举措，正如我们看到美国出现的情况一样，”他表示，“若没有明显改善...特别是通胀数据，我认为欧洲央行就没有缩减的空间。”

谈及英国退出欧盟的风险时，诺沃特尼再度警告若英国退出欧盟，“伦敦金融城就不可能享有现在的特殊地位”。(完)