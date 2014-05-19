欧洲央行：管委诺沃特尼称欧元区面临长期低通胀，欧元汇率对物价有影响

路透维也纳5月19日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一表示，欧元区面临长期低通胀问题，欧元汇率对物价有冲击，尽管这不是欧洲央行的政策目标。

“目前的状况不是通缩，而是物价长期低保持在低位，”诺沃特尼在维也纳对学生表示。

有关欧洲央行是否可以采用负利率问题，诺沃特尼还表示，“是否对欧洲合适是一个仍在细致讨论的问题。”(完)