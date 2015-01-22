标题新闻：ECB管委诺沃特尼称尽管QE将扶助重振经济对抗通缩，但待现有举措显效后再行动更好

重温稿-《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜

* 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月7日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹 ，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9 %。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中 击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了 理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初 触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选这一风险事