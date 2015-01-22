标题新闻：ECB管委诺沃特尼称尽管QE将扶助重振经济对抗通缩，但待现有举措显效后再行动更好

重温稿-美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
ECB：欧洲央行 QE：量化宽松
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路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
* 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月7日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹 ，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9 %。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中 击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了 理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初 触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选这一风险事
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月8日(一) 0500 日本消费者信心指数 4月 -- 43.9 5月9日(二) 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.7% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,303 5月10日(三) 0300 韩国L货供额 3月