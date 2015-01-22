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市场报道 | 2015年 1月 23日 星期五 05:49 BJT

标题新闻：ECB管委诺沃特尼称尽管QE将扶助重振经济对抗通缩，但待现有举措显效后再行动更好

ECB：欧洲央行 QE：量化宽松

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