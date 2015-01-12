更新版 1-欧洲金融：欧洲央行管委诺亚呼吁对可能的量化宽松规模设限--报载

标题新闻：德国金融监管局(Bafin)局长Hufeld称，欢迎中国和其他国家投资德国金融机构
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“我个人认为，如果我们决定购买政府公债，那么应该对将购买什么的百分比设限，从而大多数融资仍将依赖民间市场，”他说。
他指出，这会将欧洲央行购买的各成员国公债限定在一定额度。
“我认为，只有大多数债务仍由民间投资者持有，才能实施这种计划，”诺亚表示。
与启动购债计划的时机与必要性相比，该计划是否囊括希腊是个小问题。
他谈到希腊公共财政问题时指出，债务重组“是万不得已才会采用的措施...当前情况下，人们可能会考虑偿债安排是否合适，但这实际上是放款方和借款方之间要磋商的事情。”
希腊将于1月25日举行大选，该国左翼激进联盟党希望取消2,400亿欧元救助方案规定的撙节条款，并重新协商救助计划条款，这引发希腊违约和可能退出欧元区的担忧。(完)
(编译 戴素萍/杜明霞；审校 孙茉莉)
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路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司太子建设正在筹办一笔35.4亿台币(1.17亿美元)五年期担保融资。