更新版 1-欧洲金融：欧洲央行管委诺亚呼吁对可能的量化宽松规模设限--报载

“我个人认为，如果我们决定购买政府公债，那么应该对将购买什么的百分比设限，从而大多数融资仍将依赖民间市场，”他说。

他指出，这会将欧洲央行购买的各成员国公债限定在一定额度。

“我认为，只有大多数债务仍由民间投资者持有，才能实施这种计划，”诺亚表示。

与启动购债计划的时机与必要性相比，该计划是否囊括希腊是个小问题。

他谈到希腊公共财政问题时指出，债务重组“是万不得已才会采用的措施...当前情况下，人们可能会考虑偿债安排是否合适，但这实际上是放款方和借款方之间要磋商的事情。”

希腊将于1月25日举行大选，该国左翼激进联盟党希望取消2,400亿欧元救助方案规定的撙节条款，并重新协商救助计划条款，这引发希腊违约和可能退出欧元区的担忧。(完)