欧洲央行一些政策模糊了财政、货币政策边界--管委魏德曼

路透柏林5月17日 - 德国央行总裁魏德曼对德国世界报称，近期对欧洲央行(ECB)货币政策的强烈批评可能是因为一些措施模糊了货币政策和财政政策的边界。

魏德曼表示，管委会一致认为在当前的环境下货币政策需要具有扩展性，他本人和总裁德拉吉在物价稳定的重要性方面也意见一致。

但他在采访中暗示，近期的批评有一定的基础。他是周二接受德国世界报采访时做上述表述的。

“讨论的激烈性可能是因为，迄今我们采取的行动中，有一些模糊了财政政策和货币政策的边界，并通过央行资产负债表重新分配了政府债务风险，”德拉吉表示，他并称这使得欧洲央行更容易受到攻击。

德国政界人士最近几周严词批评欧洲央行的低利率政策。据华尔街日报报导，德国财长朔伊布勒把右翼新选择党(Alternative for Germany/AfD)的崛起部分归咎于欧洲央行的政策。

朔伊布勒上周二表示，各国央行应开始寻找逐步提高位于纪录低点的利率的方法，不过他未点名欧洲央行。

谈到他与欧洲央行总裁德拉吉的关系时，魏德曼称，“我们有些时候可能就一些难题得出不同的结论，但在保持物价稳定的重要性以及经济形势方面，我们观点一致。”

魏德曼表示，欧洲央行委员会过去一直小心避免越界插手财政政策，这也是为何央行最近的公债购买计划预见责任共担非常有限的原因。

但他补充说，“尽管如此，我仍认为购买欧元区公债有问题，因为各国央行如此一来成为政府的最大债权人。”

当被问及欧洲央行还可能多大程度的下调负利率时，他表示，“我们应该等待已经出台的决策发挥作用，不要又开始猜测进一步举措--这也适用于利率。”

他指出，对于银行业者获利而言，低利率是一大负担，但货币政策的目标并不在于确保银行能够达成足够的获利，不过他补充称银行业获利不振可能带来金融面稳定风险，从而损及货币政策的效力及物价稳定性。

“这也是我们无法忽视的原因，”他称。

他并指出，虽然低利率对作为储户的民众构成负担，但作为雇员、纳税人或屋主的民众则会受到帮助。他称低利率环境下可能造成人们减少储蓄、扩大消费，同时其他人可能承担更高风险以寻求更高回报，还有另一些人则是将扩大储蓄用于养老。

他称，“整体而言，从德国数据来看，截至目前为止相关反应仍有限。”

他称，若非绝对必要，极低利率施行时间不应一再延长。

他指出，有关“直升机撒钱”、亦即直接发放现金给民众以刺激消费及通胀相关的讨论，他无法认同，他并提到这并不在欧洲央行管理委员会的选项中。

至于希腊问题，魏德曼称有关减记债务的讨论实属次要，因希腊最迫切的问题并不在于偿还债务，而是在于坚持实行计划，并力求在经济上自力更生。(完)