欧洲央行不会把利率降至“荒谬的”负水平--执委科尔（更新版）

(新增细节和引语)

路透法兰克福3月30日 - 欧洲央行执委科尔周二对Politico表示，欧洲央行(ECB)不会把利率降至“荒谬的”负水平，负利率不是该行的主要政策工具，即便不能排除进一步降息的可能性。

周三Politico引述科尔的话报导称，虽然负利率可能降低银行的利润率，但去年银行业的利息收入实际上是增长的，当时存款利率已经为负，银行业应当对ECB的最新举措放心。

本月ECB意外推出大规模刺激计划，进一步下调已然为负的存款利率，将每月资产购买规模扩大三分之一，并向企业提供零息贷款以促进增长。

“他们(银行业)知道我们不会把利率降至荒谬的负水平，”科尔说。“但我们也不能排除进一步行动的可能性。”

“负利率不是我们的主要工具，它只是对我们总体政策的支持，”他称。

欧洲央行一直力图刺激低迷不振的通胀，过去一年当中通胀率上下徘回于零，未来三年内也无望重返接近于2%的央行通胀目标。

然而，科尔驳斥了德国和荷兰央行总裁称欧洲央行即将耗尽有效工具的说法，科尔表示欧央行仍有可用的政策工具来应对冲击。

不过他排除了以“直升机撒钱”式的直接提供消费者现金来刺激消费，因为这种做法可能模糊货币和财政政策之间的界限。

科尔在谈及直升机撒钱时说：“坦白说，我认为若是没有政府以某种形式来分担风险是无法奏效的，但那实际上却可能有法律的问题。”

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