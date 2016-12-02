调查：欧洲央行下周料宣布将量化宽松计划延长六个月

2016年8月1日，图为面值20欧元的欧元纸币。 REUTERS/Regis Duvignau

路透12月2日 - 路透调查显示，大多数分析师预计欧洲央行(ECB)下周会议将宣布把量化宽松计划延长六个月，并预计欧洲央行将维持月度资产购买规模不变。

欧洲央行总裁德拉吉周三表示，ECB将在12月8日会议上研究政策工具组合，以及超宽松货币政策已经给政府提供改革空间。改革努力需要提高。

欧洲央行下周四会议若采取行动，可能帮助增强刺激举措对欧元汇率的影响，尤其在外界普遍预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将升息，美元受到提振的情况下。

另外一项路透调查显示，美元兑欧元料进一步上涨。美元涨势已经持续两个月，而且特朗普11月8日当选美国总统后美元涨势加剧。

尽管最近经济数据有所改善，但围绕欧元区金融稳定的风险已经升温。意大利12月4日将举行宪法改革公投，结果可能决定意大利总理伦齐(Matteo Renzi)的政治前途。

很多金融市场人士担心公投结果为“否决”--调查显示这是有可能的--这将削弱欧元体系，尤其是明年法国、德国和荷兰将举行大选，对保持现状构成威胁。

英国公投退欧进一步加重了迷雾，特别是谈判尚未开始，他们到底要走哪条路也还没什么细节。

但欧洲央行表示，如果意大利公投结果大幅推升借款成本，该央行准备临时加大力度购买意大利公债，以稳定债市。

对70多名分析师的最新调查显示，预计明年欧元区经济增长将进一步放缓至1.4%，今年预期为1.6%。在缺乏重大财政刺激的情况下，这将使欧洲央行继续承压。

这凸显出货币政策作为单独的措施其效果逐步递减。不过，60名分析师中有52名表示，欧洲央行将在12月8日宣布延长目前定于2017年3月到期的QE措施。

三名分析师表示，欧洲央行将不会进一步放宽政策，而是宣布削减当前每月800亿欧元的资产购买规模。

剩余五名分析师预计下周会议不会做出任何调整，其中三人认为欧洲央行将等到明年初再宣布调整。

关于资产购买计划将延长多长时间，分析师的预估最短为三个月，最长是变成美国式的无期限QE政策，绝大多数称最有可能是六个月。

54名分析师中有40名预计欧洲央行维持800亿欧元月度购债规模直至2017年3月以后。剩余14名预计央行会缩减购债。那些对缩减幅度做出预期的分析师，给出的预估从100亿至200亿欧元不等。

尽管预期欧洲央行可能进一步放宽政策，但欧元区今年通胀率平均料仅为0.2%，明年升至1.3%。预计至少在2019年之前不会达到央行接近2%的目标水准。(完)