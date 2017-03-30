欧洲央行还不能确信通胀将持续上升-首席经济学家普雷特

路透柏林3月30日 - 欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特周四表示，虽然欧元区经济增长在增强，但欧洲央行(ECB)仍不能肯定最近的通胀上扬将会持续，即物价持续向央行目标水平靠拢。

“经济复苏增强还没有转换成通胀动能的持续增强。虽然整体通胀率上升，但主要是因为能源和食品价格上涨，”普雷特在柏林一次会议上表示。

“基础通胀压力仍然较低。我们还无法充分确信，通胀将持续向我们的目标水平靠近，”他补充道。(完)