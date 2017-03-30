欧洲央行还不能确信通胀将持续上升-首席经济学家普雷特

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透柏林3月30日 - 欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特周四表示，虽然欧元区经济增长在增强，但欧洲央行(ECB)仍不能肯定最近的通胀上扬将会持续，即物价持续向央行目标水平靠拢。
“经济复苏增强还没有转换成通胀动能的持续增强。虽然整体通胀率上升，但主要是因为能源和食品价格上涨，”普雷特在柏林一次会议上表示。
“基础通胀压力仍然较低。我们还无法充分确信，通胀将持续向我们的目标水平靠近，”他补充道。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。