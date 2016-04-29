预计欧洲央行近期不会降息--执委普雷特

默克尔重要盟友发声 称德国绝不能屈从于特朗普的贸易威胁
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透法兰克福4月29日 - 欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特表示，只有通胀前景严重恶化，欧洲央行才会再次降息，不过进一步下调已然为负的利率仍是一个选项。
“需要通胀前景明显恶化,，未来才会再次使用负利率，”普雷特在接受西班牙报纸Expansión访问时表示。“我并不认为近期会看到这些条件形成。”
“自2014年实施负利率以来，这些措施非常有效，”普雷特称。他还身兼欧洲央行执委。“截止目前，金融环境改善的益处，超过与银行业获利能力或金融稳定风险可能相关的任何负面影响。”
面对超低的通胀率，ECB在3月将存款利率下调至负0.4%，以迫使停泊在银行的资金流入实体经济，以创造增长和通胀。(完)
(编译 李春喜 审校 龚芳/李婷仪)
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。
路透华盛顿1月17日 - 美国候任总统特朗普提名的内政部长候选人Ryan Zinke周二表示，如果对他的提名获得认可，他将考虑取消奥巴马在环境问题上的部分举措，包括评估对联邦土地上石油钻探活动的限制。