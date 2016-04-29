预计欧洲央行近期不会降息--执委普雷特

路透法兰克福4月29日 - 欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特表示，只有通胀前景严重恶化，欧洲央行才会再次降息，不过进一步下调已然为负的利率仍是一个选项。

“需要通胀前景明显恶化,，未来才会再次使用负利率，”普雷特在接受西班牙报纸Expansión访问时表示。“我并不认为近期会看到这些条件形成。”

“自2014年实施负利率以来，这些措施非常有效，”普雷特称。他还身兼欧洲央行执委。“截止目前，金融环境改善的益处，超过与银行业获利能力或金融稳定风险可能相关的任何负面影响。”

面对超低的通胀率，ECB在3月将存款利率下调至负0.4%，以迫使停泊在银行的资金流入实体经济，以创造增长和通胀。(完)