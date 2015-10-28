欧洲央行：执委普雷特称，央行正在“毫无禁忌地”评估政策工具

路透法兰克福10月28日 - 欧洲央行执委、首席经济学家普雷特表示，在寻求提振欧元区通胀的举措之际，欧洲央行正在“毫无禁忌地”评估政策工具，并参考其他央行的经验。

普雷特在一场于里加举行的活动上称，“我们将重新审视政策工具。”

“我对经济部门的人说...你们不要有禁忌。”