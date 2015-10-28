欧洲央行：执委普雷特称，央行正在“毫无禁忌地”评估政策工具

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透法兰克福10月28日 - 欧洲央行执委、首席经济学家普雷特表示，在寻求提振欧元区通胀的举措之际，欧洲央行正在“毫无禁忌地”评估政策工具，并参考其他央行的经验。
普雷特在一场于里加举行的活动上称，“我们将重新审视政策工具。”
“我对经济部门的人说...你们不要有禁忌。”
当被问及欧洲央行是否会扩大资产购买规模、纳入新的资产类别时，普雷特表示，欧洲央行正在参考日本央行、美国联邦储备理事会(美联储/FED)和英国央行的经验。(完) (翻译 张荻； 审校 张涛)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。