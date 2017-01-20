焦点：欧洲央行保持超宽松政策不变 告诫批评方保持耐心

路透法兰克福1月19日 - 欧洲央行周四维持超宽松货币政策不变，告诫区内最大经济体德国等，呼吁收紧政策的批评方保持耐心，因欧元区经济正在缓慢复苏。

欧洲央行总裁德拉吉称，会忽略油价上涨带动的通胀迹象，但承认近期公布的一系列经济增长指标意外强劲。不过他指出，经济前景仍充满风险，要求欧洲央行继续执行史无前例的刺激举措。

欧洲央行已经买入了价值1.5万亿欧元的资产，将利率下调至负区间，并不断测试持鹰派立场的德国的耐性。今年双方之间的关系可能会更趋紧张，因德国正在为秋季大选做准备。

“欧元区经济全面复苏符合所有人的利益，包括德国，”德拉吉称，“我们必须保持耐心。随着复苏得到巩固，实际利率将会上升。”

德国的批评人士认为，德国老百姓紧缩开支存下的钱得到的却是负回报，而那些债务累累的低效政府，却在几乎没有成本的情况下借债，这不禁让人担忧，德国选民会把怨气撒到现任政府身上，转而支持民粹主义政党。

法国、荷兰今年也将举行选举，意大利也可能提前大选，在这些国家的新政府就任之前，欧洲央行的当务之急是保持政策稳定，避免激起更多的政治涟漪。

“短期内，欧洲央行将保持自动驾驶模式，”ING经济学家Carsten Brzeski称，“在夏季来临前，哪怕是暗示2018年将会逐渐撤走量化宽松举措都是不可能的，一切调整都将等到荷兰和法国大选结束，美国新经济政策初见成效后。”

欧洲央行上月同意从4月起将资产购买规模削减四分之一，但将2.3万亿欧元的量化宽松计划延长至年底。许多决策者希望，这一综合性举措足以在今年大部分时间支撑经济，无需再采取进一步行动。

**油价上涨**

德拉吉的下一个任务是挺过即将出现的通胀上升期。能源成本攀升，推动通胀率接近欧洲央行设定的略低于2%的目标，这是在多年抗击通缩后，形势出现的一大逆转。

德拉吉相信，通胀急升仅是暂时的，他将近期出现的经济快速增长并伴随通胀的幻想称作是令人欣慰的问题。在看见上述调整可能长期持续的迹象之前，对于那些要求采取政策行动的呼声，他未予理会。

“基础通胀尚未出现令人信服的上行趋势，”德拉吉称，“基础通胀指标预计将在中期内，以更加循序渐进的步伐上升。”

受德拉吉鸽派基调讲话影响，欧元跌至略低于1.06美元的日低，因预计欧洲央行将在未来数月维持政策不变，与此同时，美国联邦储备委员会(FED/美联储)将会升息，从而导致全球最大的两家央行的利率差扩大。

“欧洲央行可能需要在今年晚些时候开始讨论逐步退出量化宽松计划，即使只是为了给那些在改革方面拖泥带水的政府施加一些市场压力，”汇丰称，“但目前，德拉吉似乎决心保持既定的货币政策路线不变。”

问题是欧元区的复苏仍严重依赖欧洲央行的刺激措施，各国政府要么缺少工具，要么缺乏决心来改革效率低下且债台高筑的经济。

尽管如此，上月欧元区通胀触及三年高位，制造业活动正在加速，信心指标不断增强，所有迹象表明，去年末经济稳步增长。

的确，尽管能源价格上涨，但12月欧元区制造业活动增速为逾五年来最快，订单受出口需求推动急增，消费支出持稳，所有这些都凸显出，欧元区经济具备了自债务危机前以来从未有过的韧性。

但经济基本面状况仍是喜忧参半。

通胀仍仅为欧洲央行略低于2%目标的一半，油价上涨可能打击消费者需求，给经济成长带来长期潜在的拖累。

特朗普赢得美国大选后的市场大涨行情，仍需得到具体政策行动的支持，美国威胁可能出台更多贸易保护主义政策，加之英国可能硬脱欧，这一切都可能导致市场人气急转直下。(完)