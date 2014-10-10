更正-欧洲央行：管委诺沃特尼称不会永远排除采取量化宽松政策

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
(因译文有误，第二段最后一句应为“麻省理工学院”，而非“剑桥大学”)
路透法兰克福10月10日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼称，不会永远排除量化宽松政策。
“我想(量化宽松)可能不会超出我们的职权范围。这是一个可能方法--不过需要详细讨论。”MNI引述他周四在麻省理工学院对记者的讲话。
诺沃特尼还表示，尽管他“目前没有看到针对量化宽松进行讨论，但不会永远排除该政策。”(完) (编译 王丽鑫; 审校 蔡美珍/李春喜)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。