版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 10日 星期五 17:14 BJT

更正-欧洲央行：管委诺沃特尼称不会永远排除采取量化宽松政策

(因译文有误，第二段最后一句应为“麻省理工学院”，而非“剑桥大学”)

路透法兰克福10月10日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼称，不会永远排除量化宽松政策。

“我想(量化宽松)可能不会超出我们的职权范围。这是一个可能方法--不过需要详细讨论。”MNI引述他周四在麻省理工学院对记者的讲话。

诺沃特尼还表示，尽管他“目前没有看到针对量化宽松进行讨论，但不会永远排除该政策。”(完) (编译 王丽鑫; 审校 蔡美珍/李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐