独家：欧洲央行下周或审议QE选项 但可能延至12月再做决定

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福10月12日 - 知情消息人士透露，欧洲央行下周可能讨论对资产购买计划进行技术性调整，但可能要推迟到12月再做决定，届时还会决定这项计划3月到期后是否继续实施。
了解讨论情况的消息人士补充称，折衷方案可能包括，对限制欧洲央行购债比例的规定暂时或部分放宽。
此举有可能减少欧洲央行购买的德债数量，或导致与德国出现新的分歧。德国认为，欧洲央行在补贴高负债国家。
其他建议可能包括购买一定数量收益率低于隔夜存款利率的债券，目前欧洲央行排除这一做法。此外，建议还包括在单次债券标售中扩大购买比例。
欧洲央行在考虑如何确保其可以继续每月购买800亿欧元的债券，即便未来决定延长购债计划至3月以后。该资产购买计划在2015年3月推出，是欧洲央行重振经济和提升通胀的各项举措之一。
消息人士称，但由于量化宽松(QE)技术性调整很大程度上将取决于该计划是否会延长，所以一些决策者主张把关于这两个问题的决定放在一起考虑，或许会在12月。
“我们不要太超前，”欧洲央行一位决策者称，这位决策者投票立场往往属于多数派。“技术性调整与政策调整密切相关，应一起进行。”
**出资比例达成妥协？**
消息人士称，任何技术性调整都不应根本改变计划本身的性质，因此需要达成妥协，尤其是在根据各成员国在欧洲央行的出资比例来购债的敏感问题上。
几位消息人士称，可能根据需要，允许小幅、一次性或暂时地偏离出资比例，从而让欧洲央行能够调整购债。
这意味着，如果在一段时期内没有足够的德债可供购买--例如因为收益率过低--那么欧洲央行将可以购买其他成员国的公债。
但消息人士称，不大可能完全摒弃出资比例原则，也不大可能转为根据欧元区成员国的发债规模决定购买比例。
欧洲央行拒绝置评。消息人士补充称，决定尚未做出，且这些建议尚未分发。(完)
(编译 李爽/杜明霞；审校 陈宗琦/张涛)
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