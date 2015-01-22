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货币新闻 | 2015年 1月 22日 星期四 20:57 BJT

欧洲央行：维持指标利率在0.05%不变，德拉吉稍后将公布更多细节

欧洲央行在周四的会议上维持主要再融资利率在0.05%不变。

该行亦维持隔夜存款利率在负0.20%不变，隔夜贷款工具利率持平在0.30%不变。

市场关注焦点现转向德拉吉1330GMT的新闻发布会，投资者高度预期他将宣布印钞购买主权债券的计划，即量化宽松(QE)。(完) (编译 洪曦/王丽鑫；审校 王洋)
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