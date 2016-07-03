欧元区产能闲置情况比预期严重 需要采取措施--ECB研究报告

路透法兰克福7月1日 - 欧洲央行(ECB)周五公布研究报告称，欧元区闲置产能或许比之前预估的规模高一倍，可能暗示需要出台更多促进需求的财政和货币政策。

决策者已经表示，在失业率高于10%，并且薪资仅缓慢增长的情况下，担心产能将会被挤出经济体系，导致增长潜力更低，对经济产生持续破坏。

报告称2014年和2015年实际产出比潜力水平低6%，较之前估计的2-3%高出一倍多。该报告未必反映欧洲央行执委的观点。

“这一发现可能意味着，在各种经济政策中，旨在提高整体需求的政策包括财政和货币政策应扮演更重要的角色，”报告称。

一些决策者也表示，政策工具接近用尽，每一项进一步的刺激举措都更加可能导致负面的副效应。(完)