欧元区产能闲置情况比预期严重 需要采取措施--ECB研究报告

英国央行总裁卡尼称英国经济越发依赖强劲的消费者支出
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透法兰克福7月1日 - 欧洲央行(ECB)周五公布研究报告称，欧元区闲置产能或许比之前预估的规模高一倍，可能暗示需要出台更多促进需求的财政和货币政策。
决策者已经表示，在失业率高于10%，并且薪资仅缓慢增长的情况下，担心产能将会被挤出经济体系，导致增长潜力更低，对经济产生持续破坏。
报告称2014年和2015年实际产出比潜力水平低6%，较之前估计的2-3%高出一倍多。该报告未必反映欧洲央行执委的观点。
“这一发现可能意味着，在各种经济政策中，旨在提高整体需求的政策包括财政和货币政策应扮演更重要的角色，”报告称。
一些决策者也表示，政策工具接近用尽，每一项进一步的刺激举措都更加可能导致负面的副效应。(完)
(编译 王丽鑫；审校 王兴亚)
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