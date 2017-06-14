欧元区经济：央行购债举措不断提升通胀，但对经济成长影响渐淡--研究

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透法兰克福6月13日 - 周二欧洲央行一项研究显示，央行2015年推出的购债举措对通胀的影响日益明显，但对经济增长的正面作用却几乎消失。
当前欧洲央行开始讨论，经济增长和通胀的加快是否足以逐步削减2.3万亿欧元的购债计划，今年以后该计划是否有必要延续从而维持通胀的上升。
2015年初该计划刚刚推出之际，对通胀的影响微乎其微，此后该计划已延长数次。
但到2015年末，购债举措将通胀率推升了0.18个百分点，到2016年第四季提升幅度为0.36个百分点。
该项研究并不一定代表欧洲央行的意见，其侧重点也放在购债计划的宣布以及第一批1.1万亿欧元购债所产生的影响。
对于后来两次延长以及每月购债规模的调整，研究报告并未对效果给予量化。
在通缩边缘徘徊多年后，物价目前正在上涨，但涨速缓慢，而且预计至少在2019年底前通胀率都将低于欧洲央行设定的近2%目标水准。
研究人员总结道，购债计划对经济成长的影响在早前达到峰值后慢慢消退，去年底时已几乎为零。
2015年第一季时，该计划对经济成长的拉动作用为0.18个百分点，2015年底时则降至0.16个百分点，2016年第四季更进一步降至0.02个百分点。(完) (编译 李爽/许娜；审校 郑茵)
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