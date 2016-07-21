焦点：暴风雨气味越来越浓 但欧洲央行此番仍将引而不发

路透法兰克福7月21日 - 几乎可以肯定，欧洲央行在周四将坚决地维持利率不变，但同时也不得不设法克服越来越多的障碍，以免让重振增长与通胀的努力再次付诸东流。

意大利的银行业危机、英国的脱欧决定以及欧洲央行资产购买计划面临无债可买的窘境，这些或许都要求央行采取行动。这样一来，德拉吉认为经过几年超常规刺激政策央行已经大功告成的希望，恐怕要破灭了。

德拉吉不喜欢匆忙行事，因此他可能会先吹吹风，一方面强调风险上升，一方面为最早在9月份调整政策做好铺垫，届时欧洲央行将公布最新经济预估。

这套手法看起来偏于宽松，足以让人联想到央行已经做好行动准备，只是没说而已。

央行将在1145GMT公布利率决定，德拉吉将在1230GMT召开记者会。

欧洲央行目前正在实施规模高达1.74万亿欧元(1.91万亿美元)的资产购买计划，旨在降低借款成本、促进支出、提振经济增长并最终拉高通胀。过去两年，欧元区通胀率一直维持在零上下。

英国退欧可能是最大的一个问题，威胁到脆弱的经济复苏。但欧洲央行目前没有足够的资料可以研究这个问题。

德国ZEW经济景气指数和欧元区消费者信心指数等早前公布的数据，显示信心大幅下降。但这些调查通常有很大的波动性，欧洲央行将需要有更广泛的证据。

的确，路透调查显示虽然分析师将欧元区2017年经济增长预估从1.6%下调至1.3%，但维持通胀率预估在1.3%不变。

德拉吉料将表示英国退欧只是政治问题，需要政府而非央行做出应对。这种呼声可能会被当成耳旁风，就像他曾多次呼吁进行结构性改革一样。

“德拉吉呼吁放松钱袋子，将不会有人听进去，至少目前如此，”法国巴黎银行分析师Luigi Speranza称，“照目前情况看，应对英国退欧冲击的重担将仍在欧洲央行身上，但能用的工具越来越少，央行对这一点的认识再清楚不过了。”

**绑手绑脚**

在负利率进一步调降，并每月买入800亿欧元的资产后，欧洲央行手上的工具确实所剩无几。如果央行想要保留一些火力以备未来不时之需，任何进一步行动的门槛将会有所提高。

但未来几个月仍有可能采取政策调整；由于收益率已跌至低于欧洲央行负0.4%的存款利率，因此欧洲央行可买的合格资产快要告罄，尤其是德国公债。

进退两难之处在于是仅微调计划只做一些技术上的调整，还是进行更全面但更具争议性的变动，而这可能会彻底改变了欧洲央行的量化宽松本质。

“技术问题可以被解决，但这些问题突显出单单采用货币政策所能达成的效果有限，德拉吉对此心知肚明，这也是他不断呼吁要有更多利于成长的财政政策的理由之一，”北欧联合银行表示。

路透调查显示，分析师预期目前主要会是技术上的调整，像是购买收益率低于存款利率的债券，以及买进更多没有集体诉讼条款的债券。

之后可能仍会出现更多根本性的调整，尤其是绝大多数分析师预计资产购买计划将在当前预定的结束时间明年3月之后延长，而技术性微调或许不足以因应该计划的明显延长。

受大约3,600亿欧元(4,000亿美元)坏账和股价下跌困扰的意大利银行业，或许也将摆上德拉吉的议程。

意大利政府目前正与欧盟协商允许对受困银行进行国家援助的事宜，但希望能够保护家庭投资者，这项受到争议的提议将考验欧盟自救规定。

尽管欧洲央行并未就此问题直接表态，但身为银行业的主要监管者，而且考虑到银行业者是其货币政策的主要传递者，欧洲央行仍具有既得利益。

欧洲央行还指出，欧洲规定为国家援助留有余地，指的是允许保护私人投资者免受损失以维持金融稳定的条款。(完)