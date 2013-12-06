欧洲央行做好行动准备 但尚未明确动用何种政策工具

* ECB维持指标利率在0.25%不变，11月曾意外降息

* 低通胀前景施压ECB采取行动

* 对明年的经济成长预估仅为1.1%

* 德拉吉称所有可用工具均在讨论之列

* 会议短暂讨论了负存款利率问题

路透法兰克福12月5日 -欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，央行准备好采取新的政策措施来支持欧元区经济，但尚未制定出何时采用何种政策工具的详细计划。

欧洲央行结束本年度最后一次会议后，德拉吉召开记者会并称，只有央行确信银行业者将利用资金放贷后，才会向银行业提供新一轮长期贷款。这给央行下次可能动用的工具画上问号。

欧洲央行周四维持指标利率在0.25%不变，11月意外降息后选择按兵不动。市场预计央行2014年会采取进一步行动，德拉吉未发表任何言论来动摇这一预期。

“我们可能会经历一段长时期的低通胀，之后通胀逐步上行，”他在记者会上称，“我们正密切监控形势发展，准备好考虑所有可用工具。”

在周四会议之前，多位决策官员暗示欧洲央行准备好在必要时放宽政策，动用非传统的工具，例如被称为量化宽松的购买资产，或者是负存款利率。

德拉吉重申该行必要时将有所作为的立场，但并未暗示其即将使用这类政策工具。

“(所有政策选项)的准备程度都已经到了很高的水平，”他说道，之后又补充称，”什么样的紧急状况要用到何种工具？我们真的还没有去想这点。”

德拉吉的评论让分析师认为，对于在何种状况下该使用哪些所谓的非传统政策工具，欧洲央行并未没有明确的应战计画。

荷兰国际集团(ING)的Carsten Brzeski表示，“我们不认为欧洲央行已经准备好详细的行动计划。”

但由于欧洲央行的指标利率已经处于纪录低点，金融市场多预期该行将会对银行推行新一轮的长期再融资操作(LTRO)，以协助支持备受打击、且通胀远低于目标的欧元区经济。

欧洲央行在2011年底及2012年初进行两次LTRO操作，共注入超过1万亿(兆)欧元资金(1.36万亿美元)，以因应融资紧缩。

德拉吉发表“不惜一切代价”拯救欧元区评论后，各金融市场反应图表：link.reuters.com/ves65t

**施行LTRO的条件**

德拉吉表示，施行前两次LTRO之后，银行流动性部位已经有所改善。他并对再次施行LTRO设定前提条件。

“若我们打算施行类似LTRO的举措，我们必须确保其会被用在振兴经济上，”德拉吉在月度记者会上表示，在这之前欧洲央行决议维持利率于纪录低点0.25%。

“同时在这些利差交易操作中，我们会确保这项操作不会被银行体系用来作为其资本形成的补贴。”

在先前的LTRO操作中，银行对于这些低成本资金投资的运用有多数是投资于股票及债券，并取得丰厚获利。在此同时银行放款水准却持续下滑。

上周路透调查结果显示，分析师预期欧洲央行将在明年初通过长期贷款向银行发放新一波低成本资金。许多人仍预期这项计画出现，尽管其将有附带条件。

HIS Global Insight的Howard Archer表示，“未来的LTRO看来很有可能为银行放贷量身打造。”

此类有针对性的贷款操作或将更难制定。英国的融资换贷款计划(FLS)的效果并不理想。英国央行周四亦维持政策不变。

德拉吉表示，周四的讨论并没有集中于某一项措施，但“短暂讨论了”将银行隔夜存款利率降至负值的问题。

欧洲央行维持指标再融资利率在纪录低点不变的决定，已在市场的普遍预料之中，因为11月通胀率小幅升至0.9%，并且失业率也略微下滑。

欧央行最新预期，明年通胀率平均仅为1.1%，2015年为1.3%，这远低于央行接近但低于2%的目标水准。

明年经济成长速度料在1.1%。德拉吉称，这一预估的风险偏向下行。

会后当被问及央行的下一步政策行动时，一位要求匿名的欧央行决策者说，“将会略显平静，我们将考虑(各种选项)，我们必须做好准备以防形势恶化。”(完)

(编译 王兴亚/张明钧；审校 侯向明/李爽)

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