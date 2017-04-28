焦点：欧洲央行承认欧元区复苏越发稳固 但仍坚持异常宽松政策立场

路透法兰克福4月27日 - 欧洲央行周四坚持其异常宽松的政策立场，因通胀仍未达到其目标，但明确指出，欧元区经济目前处于全球金融危机以来的最佳状态。

尽管欧元区经济支柱德国呼吁欧洲央行逐步缩减刺激措施，但欧洲央行不为所动，甚至保留了进一步降息或增加购买资产的可能性。

但欧洲央行总裁德拉吉指出，欧元区经济进一步改善，再度下滑的风险已经降低，许多投资人认为，这是预示着欧洲央行可能在6月举行的下一会议上作出更大胆的政策调整。

“3月会议后公布的数据证实，欧元区经济周期性复苏变得越来越稳固，下滑风险已经进一步减轻。”德拉吉在记者会上表示。

他还指出，“基础通胀压力继续保持迟滞，并未显示出令人信服的上升趋势，”为继续保留刺激措施提供理据。

交易商认为，德拉吉的讲话比他们原先预期的更为谨慎，欧元兑美元下挫，欧元区公债收益率下滑。

欧元区经济成长稳步加快，在亲欧盟的中间派候选人马克龙在法国总统大选首轮投票中胜出后，欧元是否能存活的风险也在降低。

在这种情况下，欧洲央行管委会内部及接近管委的消息人士在今日会议前对路透表示，他们认为有空间在6月会议上适度减弱宽松政策偏向，比如剔除“下滑风险”这样的措辞。

德拉吉的确表示，部分欧洲央行决策者对经济的看法变得更为乐观。

“今日的声明中有足够多的线索暗示，6月政策可能有实质性转变，”Aberdeen Asset Management投资经理人James Athey称。

“但我们不应该贸然行动。管委会内部显然还没有达成足够的共识。”

**龟速接近退出政策**

欧元区通胀已连续多年处于欧洲央行设定的接近2%的通胀目标之下，甚至还出现过险些滑入通缩的情况。欧洲央行证实，每月购买600亿欧元债券的举措至少会持续至今年年底，并将在较长时间内继续保持利率在负值区域。

由于欧洲央行的政策弹药几乎耗尽，且目前通胀稳站在1%以上，来自德国等欧元区北部国家的决策者呼吁开始为退出刺激措施做准备。

但是，德拉吉表示，尽管经济成长改善，但通胀势头仍不牢固。

“没有足够的证据让我们改变对通胀前景的评估。对于通胀将以持续的、自持的方式向符合我们目标的水准靠拢，我们也还没有足够的信心。”

欧洲央行决策者将有机会在6月再度评估经济情势，届时央行将发布新的经济成长和通胀预估。

“欧洲央行正以龟速慢慢接近退出刺激政策。”Berenberg分析师在给一份客户的报告中指出。

本月稍早路透访查的分析师中，略多于一半预计欧洲央行下一步行动将是延长刺激计划。

周四日本央行和瑞典央行也在经济成长改善的情况下维持购债计划，同德拉吉的谨慎如出一辙。(完)