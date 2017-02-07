焦点：欧洲央行警告美国放松监管或为下一轮金融危机埋下隐患

图为纽约华尔街一处路标旁的交通信号灯。 REUTERS/Lucas Jackson

路透法兰克福2月6日 - 对于美国指责其操纵汇率，欧洲央行周一予以否认，并警告称，华盛顿目前正在公开讨论的放松银行业监管的提议，可能为下一轮金融危机埋下隐患。

欧洲央行总裁德拉吉指出，放松监管是十年前那场席卷全球的金融危机的罪魁祸首。削减银行业监管的想法不仅令人担忧，还可能是非常危险的，对支持全球经济缓慢但稳定复苏的，相对稳定的金融系统构成威胁。

德拉吉的讲话，是美国总统特朗普下令对银行业监管规定进行评估以来，欧洲方面作出的最强烈的反应。特朗普此举的潜在目的是要放松部分监管，这意味着美国可能会退出部分全球金融监管合作。

“这是现阶段我们最不需要做的事，”德拉吉在欧洲议会经济与货币事务委员会发表讲话时称，“这项撤销危机后出台的监管举措的提议，非常令人担忧。”

欧洲央行负责监督欧元区的最大型银行。

**“大错特错”**

德国央行执委多姆布雷特表示，突然撤销或削弱部分监管将是“大错特错”, 因为可能增加爆发又一场金融危机的机率。

“因此，我认为美国目前讨论放松监管要求是件举足轻重的大事，”多姆布雷特说。他还是负责起草全球银行业新规的巴塞尔委员会的委员。

欧洲议会经济与货币事务委员会主席Roberto Gualtieri也对特朗普提出了批评。

“美国新政府上任之初采取的一系列行动，确认了其更偏单边的政策立场，其中包括极为敏感的金融监管问题，引发了欧盟的担忧，同时也要求我们进行彻底的反思并采取行动，”他告诉委员会。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)叶伦目前面临退出全球监管合作的巨大压力。

事实上，一位颇具影响力的美国参议员近期呼吁叶伦不再参与巴塞尔委员会等银行业监管论坛的磋商，他指出，这些论坛提议的部分规定将对美国不利。

“支持美国经济，审查正在扼杀美国就业岗位的国际协议，是所有监管机构义不容辞的职责，”美国国会金融服务委员会副主席Patrick McHenry告诉叶伦。

**汇率操纵者**

对于特朗普首席贸易顾问，指责欧元区最大经济体德国利用价值被大大低估的欧元，占美国便宜的说法，德拉吉予以驳斥。他指出欧元区经济疲弱是欧元走软的主要原因。

德国对美国有着巨额的贸易顺差。美国国家贸易委员会主席纳瓦罗称，德国利用价值被低估的欧元给美国造成损害。他的讲话实际上就是指责德国操纵汇率。

然而，德国并不负责制定货币政策，并且一直抱怨欧洲央行的政策太过宽松，呼吁德拉吉结束大规模刺激计划。

“首先，我们没有操纵汇率，”德拉吉说，“其次，我们的货币政策是对欧元区和美国经济所处周期走势背离现状的反应。”

“单一市场将无法在货币持续竞争性贬值的环境下存活下去，”德拉吉称。

不过，德拉吉还指出，短期内不会收紧政策，因欧元区成长仍然疲弱，且面临诸多风险，另外，通胀攀升仍只是暂时的，所有这一切都表明，区内经济仍需要货币政策的支持。

“我们的货币政策策略是，不应对个别数据和短暂的通胀上升作出反应，”德拉吉称，“因此，我们将继续忽略消费者物价调和指数(HICP)通胀的变化，如果我们认为这不会对物价稳定中期前景造成持续影响。”

1月欧元区通胀触及1.8%，可能在未来几个月超过欧洲央行设定的近2%的目标，但基础通胀仍只有总体通胀的一半。

“到目前为止，基础通胀压力仍十分低迷，预计随着时间的推移只会逐步攀升，”德拉吉说，“基础通胀缺乏上行动能，主要是因为国内成本压力疲弱。”(完)