法国央行总裁认为对德拉吉的个人批评“过分也很危险”--报导

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透马德里5月25日 - 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周三在西班牙国家报(El País)刊登的专访中称，对欧洲央行总裁德拉吉个人的批评有些过分，而且也很危险。
“货币政策存在争议很正常，但对德拉吉的个人攻击很过分，也很危险，”当问及德国对ECB的不满时他说。
“在我看来，说欧洲央行政治化，说其受这个或那个国家控制，或是德国某个党派壮大背后的原因，有些过分，也不真实。”
他还对英国退欧的相关风险发出警告，称可能会有金融动荡，尤其是英国银行业，并将对货币联盟产生影响。
“它不能既打算离开欧盟，又想着可以参加欧洲金融市场联盟，或伦敦金融城的角色将和以前一样。”(完)
(编译 李春喜 审校 王颖)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。