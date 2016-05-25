法国央行总裁认为对德拉吉的个人批评“过分也很危险”--报导

路透马德里5月25日 - 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周三在西班牙国家报(El País)刊登的专访中称，对欧洲央行总裁德拉吉个人的批评有些过分，而且也很危险。

“货币政策存在争议很正常，但对德拉吉的个人攻击很过分，也很危险，”当问及德国对ECB的不满时他说。

“在我看来，说欧洲央行政治化，说其受这个或那个国家控制，或是德国某个党派壮大背后的原因，有些过分，也不真实。”

他还对英国退欧的相关风险发出警告，称可能会有金融动荡，尤其是英国银行业，并将对货币联盟产生影响。

“它不能既打算离开欧盟，又想着可以参加欧洲金融市场联盟，或伦敦金融城的角色将和以前一样。”(完)