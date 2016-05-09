“直升机撒钱”不在考虑范围且没有必要--ECB管委

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透柏林5月10日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛对南德日报表示，“直升机撒钱”，即向民众提供免费现金以刺激支出和通胀，不在欧洲央行的讨论范围，而且欧元区也不需要。
“不要把时间浪费在根本不在考虑范围的事情上。我们没有在欧洲央行管委会讨论过这件事，”维勒鲁瓦德加洛受访的摘要显示。这篇采访稿将于周二发表。
“没有必要采取直升机撒钱的作法，我反对这么做，”他补充称。
3月时，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在记者会上被问及关于直升机撒钱时，他形容这个概念“非常有趣”。
德国政界近几周批评欧洲央行，抱怨负利率正损及储户，并给德国银行业带来压力。
但维勒鲁瓦德加洛对来自德国的抱怨予以反击，为德拉吉辩护。他表示，“我认为这非常危险。我赞同德国的求稳型文化，但对于当今稳定的真正含义，存在误解。”
他还表示，若通胀过低欧洲央行则需采取行动--因为不这么做就会违背欧洲央行的职责，并称“尊重法律和公约是德国文化的一部分，这么做很恰当，而且我们也正在这么做。”
过去一年通胀率在零水准上下徘徊，欧洲央行3月进一步下调已为负值的存款利率，因当时的最新预估显示，通胀率将在更长时间内无法达到2%的目标水平。(完)
(编译 戴素萍/许娜；审校 张涛)
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