欧洲金融：ECB委员警告通缩风险不容低估，敦促采取购债行动--媒体

路透柏林1月11日 - 一家德国报纸周日引述欧洲央行管理委员会委员暨意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)的话称，欧元区通缩的风险不容低估，欧洲央行应对这个问题的最好办法就是购买政府公债。

在维斯科发表这番讲话之际，欧洲央行(ECB)的官员正在考虑通过印钞购买主权债，即所谓的量化宽松(QE)，以防止欧元区陷入通缩循环。

“我只能对低估低通胀率的宏观经济风险发出警告，”维斯科对德国周日世界报表示。

“如果通胀数据保持低迷太长时间，而且经济不怎么增长，我们就有被拖入一个下行漩涡的风险，这个漩涡会不断自行加剧，这就是我们所谓的通缩，”他说。

欧元区12月通胀率转为负值，为2009年来首见，油价下跌推动消费者物价降幅高于预期，从而可能会促使欧洲央行(ECB)开始印钞。

“毫无疑问，低油价有利于经济。但另一方面，也导致了低物价。在通胀率已经接近零的时候，这就是一个问题，”维斯科说。他并称，通胀预期有进一步下降的风险。

“ 在这种状况下，最有效的手段就是购买主权债，”他说。“我们在欧洲央行管委会讨论不同的选项，也包括购买其他债券，比如公司债。但这个市场不是很大。”

了解欧洲央行讨论的消息人士告诉路透，欧洲央行在考虑综合的方法购买公债。该行将在1月22日举行政策会议。

考虑到德国的不安，这个方法将把购债和欧元区分担风险相结合，由各国央行独立购债。(完)