更正-欧洲经济：改革符合希腊政府的利益--德国央行总裁魏德曼

(更正：第四段译文“希腊公共财政长期肯定是稳定的，而只要这不是一个问题，那么债务减值就只会让呼吸暂停。”有误，应为：“关键是希腊公共财政长期而言保持稳定，如果做不到这点，那么债务减值只能让其喘口气而已。”最后一句“放宽政策规定”改为“放宽预算规定”)

路透柏林1月25日 - 德国央行总裁暨欧洲央行管委会成员魏德曼表示，希腊仍将需要援助，而只有在遵守协议的情况下才能获得援助，同时补充道，他希望新政府不要做出超出自己能力的承诺。希腊反对援助的政党看来将赢得大选。

“我认为，采取必要措施应对希腊的结构性问题，也符合该国政府的利益，”魏德曼接受德国公共广播ARD采访时称。他指出，行政管理、公共财政和经济尤其需要进行改革。

“我希望，新政府不要让大家对所期待的和已完成的进展产生疑问，”他称。

当被问到是否会对希腊进行第三次债务减值--或债务重组时，魏德曼称：“对我来说，关键是希腊公共财政长期而言保持稳定，如果做不到这点，那么债务减值只能让其喘口气而已。”

欧洲央行周四宣布，推出购买政府公债以为欧元区羸弱经济注入数以千亿欧元计新资金，该行正试图将欧元区通胀年率推回至接近2%的目标。

魏德曼强烈批评上述计划，并向德国周日世界报表示，他投下了反对票。

在接受ARD访问时，魏德曼称买进欧元区国家债券的相关风险“很严重，因此欧元区购入政府公债的门槛应该要更高。”

他重申低通胀正在提升消费者购买力并提振企业获利的看法，并称这也令人质疑是否有必要动用货币政策。”

他说，“无论如何，我没有见到消费者有所节制及投资急冻所构成的薪资及物价危险下跌循环的情况。”