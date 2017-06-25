德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载

路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。

魏德曼也是欧洲央行管理委员会成员之一，他说欧洲央行不应进一步修改购债计划的重要参数，这一表态暗示其反对央行延长资产购买计划，因为欧洲央行很快将达到购买德国政府公债的极限。

为了刺激增长和通胀，ECB计划购买2.3万亿欧元债券，其中多数是政府公债，这就是所谓的“量化宽松”计划。德国对该计划一直持反对态度。

该计划将到12月结束，ECB将在今年秋天决定是延长、结束，还是逐渐缩减该计划。

“就延长购债计划的可能性而言，欧洲央行管委会还没有对此进行讨论，”魏德曼在专访中表示。

“但在我看来，如果经济发展和物价上涨如预期中的那样稳定，那么将是时候考虑退出极宽松政策了，”他说。(完)