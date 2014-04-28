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货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 17:51 BJT

欧洲金融：ECB副总裁冈斯坦西欧称，对欧元区4月通胀率没有预设目标

路透法兰克福4月28日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一表示，对于本周要公布的欧元区4月通胀数据，他没有预设目标。他并称，“欧洲央行政策关注的不仅仅是一两个数据。”

欧元区3月通胀率为0.5%，远低于欧洲央行中期目标不到2%的水平。4月通胀率将在周三公布，路透调查访问的分析师平均预测为上涨0.8%。

冈斯坦西欧在法兰克福告诉记者，“我没有任何预设目标。”

“这个是个重要数据，但不是导致政策决定唯一数据，”他并称。“我们需要的是中期通胀率修正值走势更基本的看法，不是一两个重要数据。”

当问及欧洲央行有任何准备尝试的政策工具时，他回答说，“有几个可用的工具。正如我们此前的表态，有必要时我们会行动。”(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)
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