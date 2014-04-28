欧洲金融：ECB副总裁冈斯坦西欧称，对欧元区4月通胀率没有预设目标

土耳其政治：选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透法兰克福4月28日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一表示，对于本周要公布的欧元区4月通胀数据，他没有预设目标。他并称，“欧洲央行政策关注的不仅仅是一两个数据。”
欧元区3月通胀率为0.5%，远低于欧洲央行中期目标不到2%的水平。4月通胀率将在周三公布，路透调查访问的分析师平均预测为上涨0.8%。
冈斯坦西欧在法兰克福告诉记者，“我没有任何预设目标。”
“这个是个重要数据，但不是导致政策决定唯一数据，”他并称。“我们需要的是中期通胀率修正值走势更基本的看法，不是一两个重要数据。”
当问及欧洲央行有任何准备尝试的政策工具时，他回答说，“有几个可用的工具。正如我们此前的表态，有必要时我们会行动。”(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，