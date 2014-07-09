欧元区金融：德拉吉重申必要时将购买资产，并敦促各国协调改革行动

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦7月9日 - 欧洲央行总裁德拉吉周三重申，欧洲央行准备在必要时动用“非常规工具”，并敦促欧元区各国遵守统一的财政规定，将合作扩展至经济改革领域。他告诫各国政府，必须“学会在国家治理方面协同行动”。
德拉吉在伦敦发表纪念已故意大利部长、欧洲央行政策委员派多亚夏欧帕的讲话时表示，欧元区物价稳定面临的威胁来自于，能源和食品价格的波动、受压国家的相对物价调整、汇率行动，以及疲弱的需求和高失业率。
他在讲话稿中指出，“这些威胁是真实存在的，为应对这些威胁，欧洲央行管委会决心在较长时间内保持宽松货币政策立场。”
德拉吉重申，欧洲央行管委会一致同意，如果通胀继续回落，将开始实施量化宽松举措，主要是通过购买银行持有的公债或民间债务来向市场注资，从而压低借贷成本，并提振支出。
他在讲话中还敦促各国进一步深化欧洲的统一进程，以推动经济和就业增长。
他呼吁各国遵守欧盟制定的削减公共债务的财政协定。
“目前的关键是执行这些规定，”他说。
“对各国而言，放弃已经完成的财政整固，并因此损及财政规定的可信度，将是搬起石头砸自己的脚，”德拉吉说。
德拉吉还敦促欧元区各国利用共同的财政规定来协调结构性改革举措。
“和财政治理一样，各国在管理结构性改革的过程中使用相同原则的可能性很高，”他说，“它是联盟内部凝聚力的关键所在。”
德拉吉表示，制定欧洲层面的结构性改革规定还有助于各国政府执行这些改革举措。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选