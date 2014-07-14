欧元区经济：欧洲央行总裁德拉吉称欧元汇率升值是复苏面临的风险

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透法国斯特拉斯堡7月14日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一表示，欧元走强是欧元区经济复苏可持续性面临的风险。
尽管他重申汇率并非欧洲央行政策目标的立场，但德拉吉表示，欧元汇率是欧元区未来通胀的重要驱动因素。
德拉吉在欧洲议会经济和货币事务委员会季度听证会上表示，“毫无疑问，2012年中以来欧元升值影响了物价稳定。”
“在目前的形势下，汇率升值对复苏持续性构成威胁，”他补充说。(完)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选