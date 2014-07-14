版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 15日 星期二 02:15 BJT

欧元区经济：欧洲央行总裁德拉吉称欧元汇率升值是复苏面临的风险

路透法国斯特拉斯堡7月14日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一表示，欧元走强是欧元区经济复苏可持续性面临的风险。

尽管他重申汇率并非欧洲央行政策目标的立场，但德拉吉表示，欧元汇率是欧元区未来通胀的重要驱动因素。

德拉吉在欧洲议会经济和货币事务委员会季度听证会上表示，“毫无疑问，2012年中以来欧元升值影响了物价稳定。”

“在目前的形势下，汇率升值对复苏持续性构成威胁，”他补充说。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐