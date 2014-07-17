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债券 | 2014年 7月 17日 星期四 08:20 BJT

欧元区金融：不确定欧洲央行会否执行ABS购买计划--管委诺沃特尼

**新常态**

诺沃特尼周三还称，欧央行必须采取积极的政策立场，解决区内低增长低通胀的问题，即便其也意识到这有可能引发资产价格泡沫。

“‘新常态’是指低增长低通胀的情况，也包括银行获利能力偏低，资产质量较低，以及短期融资减少的情况，”他称。

“我想这种情况会持续较长时间，”诺沃特尼表示。他同时也是奥地利央行总裁。

欧洲央行上月降息至纪录低位，并采取其他措施提振欧元区经济。该地区通胀远低于央行目标水平，小企业融资困难。

荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特极力支持央行对各国政府的呼吁，要求采取更多行动提振经济。

“法国和意大利等国家改革的速度仍然太慢，”克诺特对RTL电视台称。

“市场一直波动，每天都有大量资金在各地之间流动。如果不从以前的危机中吸取教训，就无法避免危机重演，”克诺特称。(完) (编译 洪曦/王丽鑫； 审校 徐文焰/戴素萍)
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