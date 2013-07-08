《欧洲央行分析》抛弃旧观念，但缺乏新选择

**说到做到**

欧洲央行政策指南的措辞很关键。德拉吉表示，管理委员会“预期”利率将保持在目前水平或者更低，他没有把话说死。

这次政策声明发表后的次日上午，欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁解释了低利率承诺。他说，只要经济依然疲弱，欧洲央行对于维持低利率的承诺就是件好事。

“当形势有改变时，他们将纳入改变加以考量。一切都取决于经济发展，”他告诉芬兰广播电台YLE。

如果欧元区经济突然改善或者油价骤然上涨，很容易迫使欧洲央行改变政策。

但是，欧元区面临的比较迫切的威胁，是美联储开始退出刺激政策后市场再度动荡。

美联储主席贝南克6月19日宣布可能在今年稍晚开始放缓购债步伐之后，欧元区二线国家公债收益率急剧上扬。

上周，葡萄牙政治危机将该国指标公债收益率推升至8%以上，接近两年前迫使其请求国际救助的水平。

RBS的Barwell表示，欧洲央行的政策指南应该是给较短期欧元区公债打了预防针，以免受到美联储退出运作的冲击。

“如果无效该怎么办？如果最终仍受到波及，会发生什么情况？届时他们就会重新面临必须采取行动而不能只说不动的局面，”他说。

但欧洲央行最有力的政策工具--名为“直接货币交易(OMT)”的公债购买计划，附加了一些限制条件，意味着欧洲央行目前不能动用该工具来帮助葡萄牙，同样也无法用于帮助西班牙和意大利。

这使得更加具体的政策指南--有更明确的时间表，或者直接降息，成为替代选项。德拉吉说欧洲央行上周讨论过降息。

降息的问题在于，现在欧洲央行的低利率并没有让所有欧元区经济体享受到同样的低息水平，受危机冲击的成员国的银行，向客户转嫁较高的融资成本。

进一步的选项是再向银行业者提供超低价长期贷款(LTRO)。欧洲央行通过两次三年期贷款操作，在2011年12月和2012年2月一共向银行业者提供了超过1万亿欧元的资金。德拉吉表示，此举“避免了一起严重的信用紧缩”。

这些贷款的利率与欧洲央行的再融资利率挂钩。有些银行已开始提前偿还这些贷款。Barwell认为，再推出新的LTRO，必须采用固定利率，这样银行业者才会接受，并进而压低市场利率。

“我认为，它不能和上次的做法一样，”他说，“我认为，他们必须提高其吸引力，关键是让其变成固定利率LTRO。”

国际货币基金组织(IMF)准备敦促欧洲央行采取这种措施。IMF周四呼吁欧洲央行通过直接购买资产来配合意大利的改革行动，并向欧元区银行业者提供更多的贷款。

“欧洲央行直接购买资产，比如中小企业信贷，新的LTRO，以及降低合格抵押品的减值幅度，应该有助于降低银行融资成本和贷款利率，”IMF表示。

利用美国式的量化宽松计划全面购买资产，可以压低比2-3年更长的收益率。PIMCO的Bosomworth认为，欧洲央行承诺“较长时间”维持低利率，将会涵盖2-3年的期限。

但是，欧洲央行很多决策者的保守心态，使其反对这类激进的政策行动。