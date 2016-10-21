欧元区长期通胀预估稳守在目标附近--欧洲央行调查

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福10月21日 - 周五公布的欧洲央行对专业预测机构调查显示，欧元区长期通胀预测仍稳稳守在欧洲央行目标附近，但区内生产总值(GDP)增长率将弱于此前预估。
对47家预测机构的调查显示，欧元区通胀率到2021年料将触及1.8%，与此前预估一致。目前欧元区通胀率为0.4%。
数年来欧元区通胀率一低于欧洲央行近2%的目标，因失业率高企压抑了薪资，负债较高抑制了投资，市场对商品和服务的需求维持疲弱，另外油价大跌压低了投入成本。
调查显示，2016年通胀率料为0.2%，低于之前预估的0.3%。
2018年及更长期的GDP增长前景恶化。预计2018年和2021年GDP分别增长1.5%和1.6%，均较三个月前的预估值低0.1个百分点。
对于今年GDP增长的预估改善。调查显示，今年GDP料增长1.6%，高于三个月前预估的增长1.5%，但仍略低于欧洲央行职员预估的增长1.7%。(完)
(编译 于春红/侯雪苹；审校 蔡美珍/刘秀红)
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