调查：欧央行今年料维持利率不变 但会调整前瞻性指引或缩减购债

路透3月2日 - 路透调查显示，欧洲央行或在直至欧洲主要国家大选的这段时间维持政策不变，仅会暗示今年末或明年初逐渐退出超宽松货币政策。

在这份针对欧洲央行观察人士的最新调查公布之际，对欧元区经济的乐观情绪上升，目前欧元区经济并不强劲，但表现优于预期。民间调查显示，受欧元疲软提振，欧元区企业表现活跃。

物价压力也在上升。周四公布的数据显示，欧元区2月通胀率升至2%，与路透调查相符，受能源价格上涨推动。

但欧元区经济活动上行态势能否维持下去还不得而知。

核心通胀仍陷于低位，欧洲央行每月已购买数以十亿欧元计的债券，并将指标利率维持在零或负值，央行所能提供更多刺激的工具已所剩无几。

欧洲央行在3月9日的政策会议上料将按兵不动，路透最新针对逾60位分析师的调查显示，至少到明年下半年，利率料将维持不变。

“尽管通胀走升，但温和的经济复苏不太可能触发欧洲央行有太热烈的回应；此外，鉴于政治有高度的不确定，表明近期内没有必要放弃其量化宽松计划，”Nord LB的Jens Kramer和Christian Lips表示。他们是去年路透欧元区经济数据调查中预测最为精准者。

“我们仍预期升息还早得很，不像市场最近反映的2018年将首次升息。此刻比起鸽派，鹰派似乎立场转弱且更加克制，”他们并称。

**关注选举**

荷兰、法国和德国大选可能出现的意外结果，或许将损及复苏抑或造成复苏脱轨。

金融市场尤其关注法国大选情况，极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)若胜选，将寻求退出欧盟。

然欧洲央行下次举措可能是暗示将退出宽松政策。

当被问及央行会选择何种举措来表明开始紧缩政策时，45位回覆者中有40位认为，央行要不是微调前瞻性指引，就是缩减每月资产购买规模。这个选项的人数势均力敌。

四名受访者认为将上调存款利率，只有一人称长期低息贷款可能终结。

在20位认为央行将调整前瞻性指引的受访者中，大多数人预计欧洲央行将在年底之前这样做。

在20名预期欧洲央行将缩减月度购债规模的分析师中，大多数人认为欧洲央行要到明年初才会采取上述行动。

仅有少数分析师预计欧洲央行会提前行动。(完)