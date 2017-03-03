调查：欧央行今年料维持利率不变 但会调整前瞻性指引或缩减购债

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透3月2日 - 路透调查显示，欧洲央行或在直至欧洲主要国家大选的这段时间维持政策不变，仅会暗示今年末或明年初逐渐退出超宽松货币政策。
在这份针对欧洲央行观察人士的最新调查公布之际，对欧元区经济的乐观情绪上升，目前欧元区经济并不强劲，但表现优于预期。民间调查显示，受欧元疲软提振，欧元区企业表现活跃。
物价压力也在上升。周四公布的数据显示，欧元区2月通胀率升至2%，与路透调查相符，受能源价格上涨推动。
但欧元区经济活动上行态势能否维持下去还不得而知。
核心通胀仍陷于低位，欧洲央行每月已购买数以十亿欧元计的债券，并将指标利率维持在零或负值，央行所能提供更多刺激的工具已所剩无几。
欧洲央行在3月9日的政策会议上料将按兵不动，路透最新针对逾60位分析师的调查显示，至少到明年下半年，利率料将维持不变。
“尽管通胀走升，但温和的经济复苏不太可能触发欧洲央行有太热烈的回应；此外，鉴于政治有高度的不确定，表明近期内没有必要放弃其量化宽松计划，”Nord LB的Jens Kramer和Christian Lips表示。他们是去年路透欧元区经济数据调查中预测最为精准者。
“我们仍预期升息还早得很，不像市场最近反映的2018年将首次升息。此刻比起鸽派，鹰派似乎立场转弱且更加克制，”他们并称。
**关注选举**
荷兰、法国和德国大选可能出现的意外结果，或许将损及复苏抑或造成复苏脱轨。
金融市场尤其关注法国大选情况，极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)若胜选，将寻求退出欧盟。
然欧洲央行下次举措可能是暗示将退出宽松政策。
当被问及央行会选择何种举措来表明开始紧缩政策时，45位回覆者中有40位认为，央行要不是微调前瞻性指引，就是缩减每月资产购买规模。这个选项的人数势均力敌。
四名受访者认为将上调存款利率，只有一人称长期低息贷款可能终结。
在20位认为央行将调整前瞻性指引的受访者中，大多数人预计欧洲央行将在年底之前这样做。
在20名预期欧洲央行将缩减月度购债规模的分析师中，大多数人认为欧洲央行要到明年初才会采取上述行动。
仅有少数分析师预计欧洲央行会提前行动。(完)
(编译 孙国玉/戴素萍/王琛；审校 张荻/龚芳)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。