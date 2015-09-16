专访：欧洲央行副总裁称移民能阻止欧洲“自我毁灭式人口危机”

非政府组织Avaaz制在布鲁塞尔某地用蜡烛摆出“欢迎难民”的标语，摄于9月13日。 REUTERS/Eric Vidal

路透法兰克福9月16日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧对路透表示，欧洲的老龄化社会正在上演“自我毁灭的人口危机”，需要外来移民来防止劳动力人群进一步萎缩。

冈斯坦西欧在接受路透专访时，强调了欧洲央行印发更多新钞的意愿，并称欧洲央行已购买的资产规模远远低于美国、日本和英国央行。

但他警告指出，虽然欧洲央行有可能扩大印钞行动，但期望央行单枪匹马就能扭转欧元区经济形势是不现实的，而移民或许能带来帮助。

冈斯坦西欧在专访中提到导致欧元区经济放缓的因素之一，也就是老龄化社会，以及正在萎缩且在未来几十年还将进一步萎缩的劳动力人群。

“这是非常严峻的问题，因为这么多年来，欧洲一直在上演某种集体的人口结构自我毁灭，”冈斯坦西欧说。

“改变人口趋势，提高生育率还不够。还需要通过移民来解决。不这样做，就是给经济增长和子孙后代制造极大的困难，”冈斯坦西欧称。

**反冲力**

他称欧洲央行有通过量化宽松来加大刺激经济力度的空间，但欧洲也需要美国和中国经济的带动。

冈斯坦西欧警告称，就业市场萎缩等因素导致欧洲经济增长潜力疲弱。货币政策对此鞭长莫及。

“增长潜力非常低，而且在目前的情况下，我们担心将会面临长期低增长，”他称。

目前叙利亚和阿富汗等国难民为躲避战争涌向欧洲，还有一些移民是要寻找工作，导致欧盟国家在如何管理或阻却入境方面陷入紧张。

德国恢复边境控制，停止欧元区内无护照过境系统，匈牙利封锁与塞尔维亚边境，阻断通往欧元区的主要通道。

欧盟各国部长周一未能打破僵局，就分担安置难民责任问题达成共识。

担任过葡萄牙财长及社会党秘书长的冈斯坦西欧，认为高失业率是导致各地排斥移民的主因，并称欧洲的大量失业人员正在“使得这块大陆变得不稳定”。

欧元区人口去年仅增长0.25%，19个成员国中有七国人口下降。相反，美国人口增长0.75%，自1991年以来就未发生过衰退的澳洲，人口更是增长了1.4%。

欧元区整体失业率居高不下，但各国之间的情况相差悬殊，比如既有希腊和西班牙这样债务危机过后陷入困境的国家，也有德国等情况较好的国家。

移民潮反映出了这种趋势，看看数据就知道了。在2013年前，流向西班牙的移民人数下降，但在同一年涌向德国的移民数量接近70万人，几乎是2009年水平的两倍。

“欧洲失业率仍然处在11%的高位，这让欧洲大陆变得不稳定，”冈斯坦西欧说道，“失业带来的恐慌，正令欧洲的价值观遭到侵蚀。”

这种分歧又进一步加深了欧洲内部各个国家之间的紧张关系。

比如，希腊左翼政府寻求更改援助条款，但遭到德国的断然反对。德国财长甚至提出了让希腊退出欧元区的建议。

冈斯坦西欧淡化希腊退出欧元成真的可能性。“无疑地多数成员国都认为欧元是不能取消的，”他说。“根本没有实现退出欧元区的可能。”

冈斯坦西欧呼吁进行多项改革，以加强欧元区国家间的联系。其他决策者也提出了建立欧元区统一财政部的构想，不过这种想法明显太遥不可及，恐怕永远都不会发生。

“在ECB内部，我们正在权限许可范围内尽我们的最大努力，”冈斯坦西欧说道，并补充称，“人们对于央行所能做的事情，抱有过高期望。”（完）

(编译 白云/王丽鑫/张涛/高琦 审校 蔡美珍/许娜/张明钧)

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