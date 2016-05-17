欧洲央行限缩购买葡萄牙及爱尔兰公债 担心触及上限--消息

路透法兰克福5月17日 - 央行消息人士指出，欧洲央行上个月限制了对葡萄牙及爱尔兰公债的购买，因担心触及购买上限，此举可能意味着，这几个国家受惠于央行购债计划的程度较少。

欧洲央行量化宽松计划还剩下将近一年期限，但欧洲央行已经逼近自己设下的上限--单一国家公债持有量不超过该国的三分之一。

当欧洲央行4月扩大每月资产购买规模，由600亿欧元升至800亿欧元时，这便成了一大问题。数据显示，目前为止，欧洲央行对多数欧元区国家公债的购买量都提高超过50%，但葡萄牙公债仅提高16%，爱尔兰公债提高33%。

两名知情消息人士表示，欧洲央行及负责买债的各国央行，以跨国组织债券来补足葡萄牙及爱尔兰债券，以避免必须更严格抑制购买这两国债券，或是一旦触及上限必须完全停止购买。

欧洲央行的限缩购买作法，将使主权债买进行动小幅偏离各国在欧洲央行的持股比例，这可能使购债计划对市场的正面效果，在葡萄牙及爱尔兰遭到打折。

欧洲央行拒绝置评，爱尔兰央行表示，正连同一些其他国家央行，代理欧元体系购买有限数量的跨国机构债券，葡萄牙央行未能立即置评。(完)