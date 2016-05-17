欧洲央行限缩购买葡萄牙及爱尔兰公债 担心触及上限--消息

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透法兰克福5月17日 - 央行消息人士指出，欧洲央行上个月限制了对葡萄牙及爱尔兰公债的购买，因担心触及购买上限，此举可能意味着，这几个国家受惠于央行购债计划的程度较少。
欧洲央行量化宽松计划还剩下将近一年期限，但欧洲央行已经逼近自己设下的上限--单一国家公债持有量不超过该国的三分之一。
当欧洲央行4月扩大每月资产购买规模，由600亿欧元升至800亿欧元时，这便成了一大问题。数据显示，目前为止，欧洲央行对多数欧元区国家公债的购买量都提高超过50%，但葡萄牙公债仅提高16%，爱尔兰公债提高33%。
两名知情消息人士表示，欧洲央行及负责买债的各国央行，以跨国组织债券来补足葡萄牙及爱尔兰债券，以避免必须更严格抑制购买这两国债券，或是一旦触及上限必须完全停止购买。
欧洲央行的限缩购买作法，将使主权债买进行动小幅偏离各国在欧洲央行的持股比例，这可能使购债计划对市场的正面效果，在葡萄牙及爱尔兰遭到打折。
欧洲央行拒绝置评，爱尔兰央行表示，正连同一些其他国家央行，代理欧元体系购买有限数量的跨国机构债券，葡萄牙央行未能立即置评。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张明钧)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。