欧洲央行暗示或积极应对危机

* 欧洲央行总裁德拉吉呼吁出台新的欧元区财政公约

* 德拉吉暗示,若达成协议将采取更强力的危机应对行动

* 萨科齐称周一将会见梅克尔以提出条约议案

* 德国提议推出专门基金偿付额外债务

路透布鲁塞尔/法国土伦12月1日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四暗示,倘若政治领袖在下周同意对欧元区17国采取更严格的预算控制,那麽央行就准备采取更激进措施应对欧债危机.

法国总统萨科齐提议制定新条约,内容包括遵循更为严格的财政纪律、成立欧洲货币基金以支持陷入困境的国家,以及用多数票决替代一致通过的形式来制定欧元区决策.

萨科齐在港口城市土伦对支持者发表讲话时称,他和德国总理默克尔下周一将会面,草拟将递交给12月9日欧盟峰会的联合提案.该峰会对於已有12年之久的欧元而言,可谓是生死存亡的关键.

"坦白说,若不加以控制,且不做出改变,则欧洲可能被这场危机给吞没."萨科奇表示,他警告称若欧元瓦解可能让法国的债务失控,同时让民众存款化为乌有.

"我们没有办法坐视这样的灾难发生."

欧洲央行总裁德拉吉则对欧洲银行体系提出悲观的看法,他是在全球主要央行采取紧急联合行动、提供需金孔急的欧洲银行业者低廉美元融资的次日提出此一观点.

"新的财政条约将会是欧元区政府展开深度经济整合的一个最重要讯号.这同时也可以提供一个欧元区未来发展的明确轨道,从而形塑预期."他在欧洲议会上表示.

德拉吉并未说明欧洲央行将采取哪些行动,他仅称唯有政界领袖实施更为严格的预算纪律,并更为紧密地连结各个经济体,"这绝对是开始恢复信誉的最重要因素.其他因素可能也要跟进,但照顺序安排很重要."

短期而言,分析师多认为欧洲央行将会纾解银行业的压力,并避免经济陷入衰退,作法为在下周降息,并宣布以更为宽松的担保品规定提供期限更长的低成本资金.市场价格已反应欧洲央行12月8日会议将降息25个基点至1.0%的预期.

上任仅一个月的德拉吉就面临欧元区史上一些最棘手的决定,他称欧洲央行知道许多欧洲银行业者陷入困境,因主权公债市场面临压力、银行间融资市场紧俏、且担保品稀缺.

"经济前景的下滑风险增加."他说道,并称不论物价涨跌,欧洲央行的职责为维持物价稳定,罕见地暗示着该行同样对通胀及通缩感到忧心.

萨科奇在言谈中也隐含着类似的氛围,而他的谈话是为了化解选民对於交给欧盟更大权力的不安情绪.他呼吁建立一个"跨越各国政府"的欧洲,但他并未提及德国所希望的加强欧盟执委会或欧洲法院权责.

萨科奇指出,"主权只能对他国主张.欧洲统合并不意味着主权限缩,反而是主权扩张,因为这让我们有更大的行动能力."

萨科奇在明年总统选举中的对手反对德国要求的"缩衣节食条约".

默克尔将在周五在德国国会提出她的愿景.多位助理表示,两国领导人已经通过电话,以确保其谈话内容不会相互矛盾,尽管语调可能有所不同.

萨科奇虽未直接呼吁欧洲央行采取大规模行动买进困顿欧元区国家公债或降息,但他称"欧洲央行自然得扮演关键性角色……我深信欧洲面临通缩风险之际,欧洲央行将会有所行动."

欧洲债务危机历时两年,期间投资者撤出欧元区债券市场,欧洲银行业抛售政府债务,南欧银行业流失存款,以及经济衰退的浮现,助燃了对欧元存活的质疑.

欧元和欧股.FTEU3延续涨势,周三飙升,因当时美联储、欧洲央行和日本、英国、加拿大、瑞士的央行联手实施美元流动性挹注举措.

西班牙和法国周四的公债标售需求强劲,令市场受到鼓舞.法国10年期公债较德国可比公债的利差为10月28日以来首度跌破100个基点,11月中旬曾穿升200个基点.

**不再有损失?**

德国迫切要求有限修改条约,以建立强制性权力,对区内违反规定的国家预算予以否决.

柏林希望,成员国在向其议会提交预算之前,欧盟执委会有权否决该国预算,并将赤字多次超过规定的国家提交欧洲法院.

熟悉此协商的消息人士称,德法两国在欧盟执委会及欧洲法院权责方面等重要议题上尚未达成协议,巴黎倾向於采用政府间的方式,让当选领导人最後定夺.

另一个明显的差别是,萨科齐呼吁提供一项担保,令受助国家在欧洲主权债券上不再面临进一步损失,并且民间债权人就所持希腊债务的减记应是一次例外之举.

德国和其北欧同盟迄今仍然坚持要求,民间投资者必须接受2013年起新发公债的所谓"扣减"风险.

萨科齐明年竞选连任的主要挑战者--法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)周三表示,如果他当选总统,他永远不会将法国的预算主权交给欧盟进行裁决.

德国财长朔伊布勒表示,在欧盟峰会上,他将建议债务超过GDP六成的欧元区国家设立特别国家基金以提振市场信心.基金将通过国家收入提供支持.

默克尔的中间偏右联盟领导人承认,德国反对发行欧元区债券的立场没有谈判余地,这堵死了法国和其他欧元区南部国家试图开启的一条途径.

由於欧洲央行章程禁止它充当最後的借款人,或直接向成员国政府融资,欧盟官员正在寻找办法支援承受债市压力的国家,一个可能的方案是通过IMF.

一个正在考虑的方案是允许欧洲央行下属的各国央行向IMF挹注资金,这样IMF可以按严格监督的条件向意大利和西班牙提供更大的信贷额度.

希腊方面,因抗议新联合政府推行欧盟/IMF施加的"挨饿"预算,一场一日总罢工使学校、医院和公共交通都因陷於瘫痪.欧元区债务危机於2009年首先在希腊爆发.

这场罢工是新上任的技术型总理帕帕季莫斯面临的首次这类考验.本周欧盟财长会议通过了向希腊提供80亿欧元资金的决定,以避免该国破产,而帕帕季莫斯还来不及对此进行庆祝.(完)

--编译 肖群英/张明钧/王翔琼/李春喜;审校 吴云凌/戴素萍

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。