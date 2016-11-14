欧洲央行副总裁警告应谨慎看待特朗普胜选后市场涨势

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福11月14日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周一称，自上周特朗普胜选以来，金融市场正逐步反映对经济增长将加速的预期，但欧洲和新兴国家实际上可能会因美国奉行保护主义而遭殃。
“我们应当谨慎一点，不要从那些市场走势中仓促作出正面结论，因为它们不一定代表全球经济将加快增长，从而加速复苏，”冈斯坦西欧在法兰克福的一次活动上说。
“迄今为止，这些走势显示美国经济增长将提速，但是在推行‘美国优先’政策的前提背景下。”(完)
(编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。