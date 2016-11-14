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国际财经 | 2016年 11月 14日 星期一 17:46 BJT

欧洲央行副总裁警告应谨慎看待特朗普胜选后市场涨势

路透法兰克福11月14日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周一称，自上周特朗普胜选以来，金融市场正逐步反映对经济增长将加速的预期，但欧洲和新兴国家实际上可能会因美国奉行保护主义而遭殃。

“我们应当谨慎一点，不要从那些市场走势中仓促作出正面结论，因为它们不一定代表全球经济将加快增长，从而加速复苏，”冈斯坦西欧在法兰克福的一次活动上说。

“迄今为止，这些走势显示美国经济增长将提速，但是在推行‘美国优先’政策的前提背景下。”(完)

(编译 白云; 审校 蔡美珍)

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