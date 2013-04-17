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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 15:16 BJT

欧洲金融：欧洲央行执委普雷特称IMF应参与欧元区纾困案

他同时表示，欧元区改革所面临的最大挑战是，在主权债危机减轻且金融市场形势改善的时候，仍要保持改革的动力。其并补充说，欧洲央行在解决危机上所扮演的只能是有限的角色。

“货币政策针对危机的回应一直主要为了给改革争取时间，但不能代替改革本身，”普雷特说。

他还表示，有一些迹象显示，欧元区金融市场的分裂正在得到扭转，在短期利率接近零之际，整体金融形势十分有利。(完)

(编译 蔡美珍/李春喜/隋芬; 审校 于春红)

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