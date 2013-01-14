欧洲央行: 执委普雷特认为目前没有理由改变货币政策--MNI

"我们需要观望一下,与此同时要考量我们的主要目标,并且要意识到形势依旧脆弱,增长的下行风险仍然很大."

普雷特说,欧元区成员国通过坚守削减预算赤字的承诺,在恢复信心方面扮演了重要的角色.

"各国或许会因为政治原因而有所反覆;可能会存在有负面影响的外部因素,"他说,"因此各国通过有效的行动来支撑当前刚刚恢复的信心是至关重要的."(完)