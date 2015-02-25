欧洲经济：ECB可能上修欧元区经济增长预测--执委普雷特

路透布鲁塞尔2月25日 - 欧洲央行(ECB)执委普雷特周三对比利时的Trends杂志表示，由于一些国家从结构性改革中受益，欧洲央行可能上修欧元区的经济增长预测。

根据Trends杂志网站上周三刊登的采访节录，普雷特称结构性改革开始在一些国家取得成果。

“西班牙经济已经恢复增长，葡萄牙和爱尔兰的状况也在好转。而很少进行改革的国家，比如法国和意大利，可以看到情况在恶化。我们正在确定最终的经济增长预测，上修的机率很大。”(完)