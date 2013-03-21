欧洲央行准备放弃塞浦路斯 以保护其他国家

路透法兰克福3月20日 - 欧洲央行(ECB)做好了准备，别无选择时将切断对塞浦路斯的资金援助，放手这个地中海岛国陷入金融崩溃。欧央行自信有足够力量保护欧元区的其余国家。

塞浦路斯议会周二投票否决了对银行储户征税的议案,而征税是该国获取欧盟100亿欧元(129亿美元)救助的条件。这把17国的欧元集团推向了前途未卜的境地。

救助资金将主要用来重组塞浦路斯的银行业。ECB称得不到援助银行就会破产，而它要求只有银行不破产才会给予支持。

若拒绝救助，塞浦路斯将濒临一道金融深渊。

对于欧元区其余国家，ECB有一整套政策工具可防止危机蔓延，现成的办法包括购买公债和提供无限量流动性。

ECB总裁德拉吉有办法创造新的政策工具，只是德国的阻力会造成一些束缚。上周德国商报头版刊登了一幅德拉吉的照片，标题写道：“有毒的礼物：ECB总裁德拉吉如何拯救欧元与毁掉储户”。

德国央行总裁魏德曼反对德拉吉的公债购买计划，他认为这无异于为政府融资，但他原则上接受所谓的长期再融资操作(LTRO)，一年前ECB通过该措施向银行提供了1万亿(兆)欧元低息资金。

因此，ECB很可能不必制定新的危机措施，甚至在部署现有措施之前，ECB将尽力与政府合作安抚银行储户。

“蔓延的风险就是其他国家出现银行挤兑，”太平洋投资管理公司(PIMCO)高级资产组合经理Andrew Bosomworth表示。

“ECB和政府的口头干预就能起到作用，比如承诺有担保的存款不受影响。在操作上，使ATM机里的钞票充足。”

德拉吉去年7月通过承诺“ECB将不惜代价拯救欧元”使市场恢复平静。他还采取实际行动支持这个承诺，当成员国符合一定条件时,ECB会购买他们的公债。

目前，传达给储户的安抚信息也需要有行动支持，使他们相信欧元区的金融系统运转顺畅。

ECB已经向银行提供长达三个月的无限量流动性，并保留提供更多资金的选项。

**宣传攻势**

ECB在周二稍晚的声明中强调了自己的立场：“ECB重申根据现有政策在必要时提供流动性的承诺。”

此外，德拉吉还派出副手安抚储户。欧洲央行执委亚斯穆森表示，没有哪个欧元区国家的银行业有像塞浦路斯这样的危机。

德意志银行分析师Gilles Moec称，欧洲央行承诺提供流动性，加之亚斯穆森强调塞浦路斯银行业情况特殊，表明央行准备支撑欧元区其他国家体质健康的银行。

“言外之意就是‘我们重申不能为一家没有偿付能力的银行垫钱’。也可解读为：‘只要一家银行具有偿付能力，我们就将继续向它提供流动性’，”Moec表示。

到目前为止，并无迹象显示欧元区其他地方的银行客户感到担忧。如果发生这种情况，无疑是最糟糕的情形之一，可能导致公债收益率(殖利率)飙涨。

为防止银行挤兑，欧元区各国央行必须确保自动取款机钞票充足，不过欧洲央行和欧元区决策者希望塞浦路斯仍能同意救助协议，而不会让这种情况发生。

至于公债收益率飙升的问题，欧洲央行可利用新购债计划，即直接货币交易(OMT)，无限量购买一国债券以拉低其借贷成本。

此举关键在于，一国必须先同意实施救助计划所要求的改革和撙节措施。塞浦路斯形势凸显出就此类计划达成协议的困难性。

Moec表示，“即便OMT的原则还在并且有效，但塞浦路斯的情况或许提醒着人们，进行OMT操作的门槛实际上比他们可能认为的还要高。”

**立场强硬**

欧洲央行通过强调随时准备“在现有规定之下”提供流动性，体现出其立场坚定。

该央行不准备为塞浦路斯而打破规定。

周三欧洲央行管理委员会召开月中会议时，亚斯穆森敦促塞浦路斯接受救助协议：

“我们只对有偿付能力的银行提供紧急流动性...若无法迅速达成可很快重组银行业资本的救援协议，塞浦路斯银行业者的偿付能力就无法维持。”

由于塞浦路斯主权债的信用评级偏低，没资格作为欧洲央行再融资操作的担保品，因此该国央行正在向银行业提供紧急流动性援助(ELA)。

获得这些紧急贷款更容易，但要提供ELA必须经过欧洲央行管理委员会批准。管理委员会每两周评估一次银行资格，需要三分之二委员同意才可停止提供这些贷款。

“如果真有必要，欧元区可能会选择让小国塞浦路斯退出，并专注于控制破坏程度，而不是一味放松条件，以至于比塞浦路斯更大的国家受到鼓舞，也拒绝接受目前这些救助要求，”贝伦贝格银行的Holger Schmieding表示。(完)

(编译 李春喜/王翔琼; 审校 隋芬/程琳)

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