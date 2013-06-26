德拉吉：欧洲央行准备必要时采取新行动

路透巴黎6月26日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周三表示，欧洲央行准备好在必要时采取新的行动，但其货币政策无法创造实质的经济增长，各国政府必须采取改革措施加以配合。

“简而言之，欧洲央行在应对危机方面一直非常积极，”德拉吉在法国议会下院表示，“而且我们准备必要时再次采取行动。”

德拉吉这番讲话强化了他周二释出的讯息，当时他在美联储上周暗示打算放缓购债后，试图平息对欧洲央行也可能解除危机对抗措施的预期。

但德拉吉也表示，“欧洲央行已经尽其所能来稳定市场和扶持经济，现在需要政府做到他们所能做的，来提高增长潜能。”

“货币政策无法创造真实的经济增长，”他补充说，“如果是因为经济产出不够或企业丧失竞争力，而导致经济增长停滞，那就超出了央行的能力范畴。”

德拉吉向区内各国政府施加压力，希望批准改革措施来为支撑经济成长做出更多努力。

“这些措施包括减少新企业和年轻人的准入门槛，消除诸如复杂的税赋和劳动法等企业负担，以及扭曲的监管，”其称，“改革劳动市场也是很重要的。”

其还要求各国政府推进欧洲银行业联盟的计划。

“银行业联盟至关重要，可以确保我们重新整合金融市场方面取得永久性的进展，”德拉吉称，“其有两大必需组成部分，一是强力的单一监管机制，另一是强力的单一解决机制。”(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)

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