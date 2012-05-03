欧央行总裁呼吁应使经济增长重新成为中心议题

路透巴塞罗那5月3日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四敦促欧元区政府在继续推进财政整顿的同时,制定策略来振奋欧元区的经济成长.

德拉吉称,制定增长策略与推行在欧元区已经获得通过的财政协议"绝对没有矛盾".

"我绝对同意你提出的应使经济增长成为议题的中心,这与继续和坚持财政整顿没有任何矛盾,"德拉吉表示.

上周德拉吉提议"增长方案"但却没有明示具体指什麽,这帮助扭转了欧元区经济政策辩论的语调.

在欧元区再度陷入衰退的情况下,选民和投资者对德国倡导的撙节措施的态度更趋於理性.(完)

--编译 李春喜;审校 吴云凌

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