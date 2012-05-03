欧央行总裁呼吁应使经济增长重新成为中心议题

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透巴塞罗那5月3日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四敦促欧元区政府在继续推进财政整顿的同时,制定策略来振奋欧元区的经济成长.
德拉吉称,制定增长策略与推行在欧元区已经获得通过的财政协议"绝对没有矛盾".
"我绝对同意你提出的应使经济增长成为议题的中心,这与继续和坚持财政整顿没有任何矛盾,"德拉吉表示.
上周德拉吉提议"增长方案"但却没有明示具体指什麽,这帮助扭转了欧元区经济政策辩论的语调.
在欧元区再度陷入衰退的情况下,选民和投资者对德国倡导的撙节措施的态度更趋於理性.(完)
--编译 李春喜;审校 吴云凌
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