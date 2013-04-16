欧央行总裁德拉吉敦促各国政府合力解决债务危机

路透阿姆斯特丹4月15日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一向各国政府施压，要求推进欧洲更密切整合的计划，以对抗欧元区危机的核心问题。

他表示，这不是央行能够达成的。

欧洲央行透过9月推出的新买债计划，为欧元区政府争取到时间来降低债务水准并提升竞争力，但欧洲更密切整合的计划却遭遇困难。

德国给银行联盟的计划带来打击，该国在上周欧洲财长非正式会议上称，该计划必须要修改欧盟条约。

德拉吉在阿姆斯特丹向大学生演说时称，欧元区经济问题仍然很严重，当局需要采取更多行动这一点是可以理解的，但央行所能做的有限。

“我再说明确一些：进行结构性改革、预算整顿、和重振银行财务体质不是货币政策的职责，”他在演说稿中称。

德拉吉指出，欧洲央行不能取代其他人，包括民间部门，该要采取的行动。

德拉吉称，尽管金融市场破碎的情况所有减轻，但欧洲央行的超宽松货币政策仅部分传递到部分欧元区国家企业和家庭的融资情况上。

中小型企业受创尤重，而欧洲央行也在研究因应此议题的选项，但央行明确指出，其他部门也必须采取行动。

德拉吉重申，各国政府以及如欧洲投资银行等超国家机构可协助银行承担向中小企业放款的风险。

德拉吉指出，银行、财政、经济和政治更深度整合正在进行中，但努力不应停滞，尤其是在银行联盟的计划上。(完)

(编译 王冠中; 审校 戴素萍)

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