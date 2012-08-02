德拉吉喊出力保欧元 其领导力将面临考验

路透法兰克福8月2日电---欧洲央行总裁德拉吉面临来自投资人、欧洲领导人甚至美国的压力与日俱增,各界都等着看他要如何实现尽一切努力拯救欧元的承诺.

德拉吉在今日稍晚的会议中将面临其就职九个月以来的最大考验,如有任何迹象显示他一周前做出的承诺是高估了自己的力量,则可能会见到市场对欧元区做出惩罚.

欧洲央行在维持其信誉及在避免区内高负债二线国家收益率(殖利率)升高的问题上,没有什麽可以犯错的空间.

"德拉吉已经不幸地把他自己逼到墙角."摩根大通分析师Pavan Wadhwa在一场电话会议上表示.

"欧洲央行必须展现其信誉...否则德拉吉将颜面扫地."

尽管央行消息人士向路透表示,可能起码得等五周以後才会推出大胆举措,但德拉吉可能会提供一些未来行动的线索.他在上周四表示,外界常常低估已经投入欧元的政治资本.

"在我们的职权范围之内,欧洲央行准备好采取一切措施守护欧元.请相信我,这将足以解决问题."德拉吉在伦敦的一场投资会议上表示.

在德拉吉发表上述谈话後,西班牙和意大利债券收益率应声大跌,若未采取行动则可能使收益率再度攀高.

其他国家,特别是美国,已经寻求向欧洲央行施压,敦促其行动起来.美国财长盖特纳称,欧元区必须采取措施拉低受困成员国的借款成本.

**可能的选项**

丹麦丹斯克银行的Allan von Mehren和Anders Moller Lumholtz在报告中称,"基於德拉吉的评论,最有可能的政策反应是重启证券市场计划(SMP)(或EFSF/ESM)购买(债券)."

欧洲央行於2011年3月发布过一份法律意见,排除了授权欧洲稳定机制(ESM)动用该央行融资以增强自身火力的选项.

德拉吉本人反对此举,但上周欧洲央行管委诺沃特尼打破内部主流意见,称赋予ESM银行牌照并允许其借款可能是有利的做法.一些欧洲央行观察人士认为,这是在协同德拉吉试探风向.

欧洲面临的两难局面是,若目前行动过少,今後可能会有更大麻烦.如果借款成本降不下来,ESM的5,000亿欧元救助资源将很快耗尽,到那时将需要更多资金.

摩根大通分析师David Mackie在电话会议上说,"我认为到那时候再作打算也不迟."

欧洲央行还有另一项工具可用,那就是下调利率.但鉴於7月时已经降息至0.75%的纪录低位,所以不大可能很快再次动用.路透调查显示,分析师预计今年底之前会再降息一次,但70位分析师中只有七位预计本月会降息.(完)

--编译 张明钧/艾茂林;审校 程琳

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