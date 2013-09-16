ECB总裁称经济复苏仍脆弱 重申利率维持在低位

路透柏林9月16日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，欧元区经济依然“脆弱”，失业率“仍太高”，且再次表示欧洲央行将维持利率在低位。

德拉吉在德国的一行业会议上称，喜见欧元区第二季经济成长0.3%，但“经济复苏刚刚展露头角。”

欧洲央行7月时破天荒首次采用所谓的“前瞻性指引”，宣称将在较长时间内维持利率于当前水准或更低水准，德拉吉周一重申这项讯息。

“基于延续至中期的整体温和通胀展望，欧洲央行管理委员会预期欧洲央行指标利率在较长时间内将维持在目前或更低水准，”德拉吉称。

他并表示，各国政府的整顿努力，以及欧洲央行的买债方案，已协助市场有所改善。

“较整体而言，欧元区发生极端事件的风险已降低，因此对物价稳定性造成负面冲击的风险亦降低。”

德拉吉亦表示，重启对民间的放贷是当务之急。(完)

(编译 田建华/蔡美珍；审校 艾茂林)

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