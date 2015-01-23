欧洲央行总裁德拉吉记者会讲话摘要

路透法兰克福1月22日 - 欧洲央行(ECB)在周四政策会议上维持利率不变，随后央行总裁德拉吉在1330GMT的记者会上宣布了进一步的货币政策措施。

以下为德拉吉在记者会上的发言节选。

购买希腊债券：

我们对希腊没有特殊的规定，我们的政策基本上适用于所有成员国。购买希腊公债前需满足一些条件。有一项豁免需要保持不变，还必须要有一个计划。此外还要有33%的发行人限制…并没有特别的规定，这些都是原有的规定。

被问及瑞士央行弃守瑞郎汇率上限的决定：

我们从不对其他央行的决定置评。

泡沫风险：

目前未见泡沫。也许在某些本地市场，价格上涨很快，但要说存在泡沫...还需要(看到)...杠杆或银行信贷大幅增加，然而目前我们并未见到。

不过，我们保持警惕。如果泡沫只是某些国家自身的问题，则应该由该国的宏观审慎工具来解决，而不应借助货币政策。

其他各方的角色：

现在我们需要各国政府的行动，也需要欧盟执委会在财政政策监督以及实施执委会主席所启动的投资计划方面采取行动，目前我们绝对乐见这项计划出炉。现在，必须快速实施，速度至关重要。

多数人赞同此刻启动QE：

本次会议一致认同，资产购置计划从法律层面来看可以说是真正的货币政策工具。这相当重要，因为它确定了这样的原则：这是一项货币政策工具，应该在适当条件下使用。但它是我们的一个工具。

其次，绝大多数人认为现在有必要启动这项计划，人数多到不需要投票表决。第三，讨论的气氛良好，可以说多数人希望现在就启动。但对于目前就采取行动的必要性，当然也有不同的看法。最终达成共识：共同分担风险的比例设定在20%，非分担部分设定于80%。

QE的结果：

我们认为今天采取的举措将会收效，将能提振通胀、中期通胀，或者具有再平衡效果，银行将能有更多动机放款给民间部门、一般家庭与企业。然后对通胀的预期就能产生明显影响。这是另一个相当重要的渠道。

并非货币融资：

如果有国家将这项计划的推出，视为对财政扩张一种可能的激励，这是大错特错...所以这当然不是直接进行货币融资。实际上，它的设计思想是为了避免任何货币融资行为。

关于风险分担：

这一次的情况是，计划规模很大...因此一方面我们要维持风险分担的原则不变，这也是我们保留20%份额的原因...

另一方面，我们希望作出的决定能够减轻很多欧元区参与国家的担心，他们担心会产生意想不到的财政后果，影响到未来的发展。

顺便说一句，要想解决这些风险问题，直接货币交易(OMT)计划已经做好了启动的准备。

管委会是唯一决策者：

我要说，这个风险分担问题几乎变成今日货币政策决策中最重要的问题，让我始料未及。事实上不应如此...

对于央行来说，最重要的问题是货币政策应该是有效的，然后应该考虑到政策的后果...但不能对货币政策的效果带有成见...

你们刚才向我问及有关政策的形式、规模、规定和限制，这些问题都在法兰克福给予明确。因此管委会是唯一的决策者，其决策的目的在于影响整个欧元区的货币和金融环境。

购债限制：

“我们有两项限制。首先是对发行者的限制，此一限制设定在...33%。其次是对每次发行的限制设定在25%。换句话说，每次债券发行，我们购买的比率不会超过25%；对每一个发行者的债券的标购比率不超过33%。顺道一提，25%的上限是一个基准，能够让我们确认(与投资人)拥有同等权利。”

亏损分担：

“假设出现亏损，央行管委会决定对于欧洲机构债券的购买(这将占扩大资产购置的12%，并由各国央行自行购买)，将需要共同分担亏损。其他各国央行另外的资产购置，将不需要共同分担亏损...这表示扩大资产购置中有20%将必须共同分担风险。”

油价的影响：

“近期油价下跌，强化了经济复苏动能的基础。油价低廉应能为家庭可支配的实质收入以及企业获利能力提供支撑。”

需求与失业情况：

“国内的需求应该会受到我们的货币政策计划、金融情势改善、财政整固以及结构性改革取得进展的进一步支撑。另外，出口的需求应能从全球经济复苏中得利。然而，欧元区的复苏，可能持续受到高失业率、为数可观的闲置人力，以及公共与民间部门资产负债表必要的调整的压抑。”

新的定向长期再融资操作(TLTROS)定价：

“管委会决定改变剩下六期TLTROS定价。因此，未来TLTROS操作采行的利率，将与操作当时欧元体系(Eurosystem)主要再融资操作(MRO)利率相等，从而解除前两次TLTROS中所采行与MRO利率相差10个基点的利差。”

通胀

HICP年增率预计在未来数月仍将偏低或者呈负值。有鉴于油价近来下跌且假设未来几个月内不会明显修正，短期之内，如此低的通胀率势所难免。

在我们的货币政策支持之下，我们预计需求将回升；假如油价在未来这段期间逐步上升，预计通胀率可在2015年稍晚及2016年逐渐上升。

今日决策的理由

今天扩大资产购置的决议，是为了因应两种不利的情势发展。第一，通胀形势仍比预期的要弱...

第二，虽然去年6-9月间采用的货币政策措施在金融市场价格方面带来了实质改善，但量化宽松结果不应这样。

因此，普遍程度的货币宽松不足以因应低通胀持续太久的风险已经加剧的局面。

量化宽松计划

(管理委员会)决定启动扩大的资产购置计划，包括现行购买资产支持证券及有担保债券的计划。

根据扩大后的计划，每月购买的公债及民间证券规模总计将为600亿欧元。计划预计实施至2016年9月，且将一直实施到通胀率形势出现持续调整，以符合我们的目标要求，即在中期内低于且接近2%。(完)

(编译 郑茵/陈宗琦/李婷仪 审校 张涛/于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。