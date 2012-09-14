德拉吉称ECB购债计划宣布後已有积极成果-报载

路透柏林9月14日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉向德国媒体表示,欧洲央行宣布准备无限量购买欧元区成员国公债後,已看到"积极成果".

但他也承认,还要努力说服一些德国决策者,他可能会到德国实地演说.

"目前已可见到积极成果,"南德日报(Suddeutsche Zeitung)周五引述德拉吉讲话称."新计划的公布令全球对欧元区和欧元的信心增强."

"基金经理人正将资金转回欧洲.这有利於欧元区经济,"他说.

但德拉吉称,德国及南欧的某些地区,因认为这项计划的条件严苛而持负面看法."不过全球其余地区的人则是赞扬我们,"他说.

他表示,他必须进一步解释欧洲央行的策略,因为德国的不信任会妨碍其运作.

"各国必须满足的义务,是抵御风险的最保险作法,"他表示.他并指出,央行将仅买进1-3年期的短债."风险受到良好的控制.而且,依照我们的评估,什麽都不做甚至会造成更大的风险."

在被问及是否会考虑在德国众议院发表演说,德拉吉表示:'这将是更详细解释我们在做什麽的机会...我会很乐意前往."

在被问到如今德国最高法院已批准欧元区最新纾困基金,欧元是否会因此得救时,德拉吉重申各欧元区成员国也必须做好份内工作.再者,他们将必须一起完成经济和货币上的联盟.

欧元区循着"不错的途迳"去解决危机,他表示,"我们见到西班牙和意大利在改革上有很大的进展,尤其是如果你把过去六个月的努力和多年来无所作为的情况相比的话."

"许多国家的政策方向有瑕疵,需要进行修正.现在正在进行当中.但还有很多工作要做,"他表示.

在被问到本周希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)拜访一事,德拉吉表示,他们并未讨论到欧洲央行所持希腊债券的减记,"但,无论如何,我是持反对意见的."(完)

--编译 梁睿雪/戴素萍;审校 李婷仪/石冠兰/徐文焰

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