德拉吉拯救欧元计划如何从承诺变为了现实？

撰稿 Paul Carrel/Noah Barkin/Annika Breidthardt

路透法兰克福/柏林9月25日电---在伦敦奥运开幕前的一个温热夏日,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉现身伦敦的一场商业会议,并扔出一枚"重磅炸弹".

"欧洲央行已经做好准备,将在职责范围内不惜一切代价保卫欧元,"德拉吉在伦敦市中心的兰卡斯特宫对现场观众表示,稍作停顿後他说道,"相信我,这样就够了."

当时全球市场对欧元区解体的讨论正沸沸扬扬,在德拉吉这番意外讲话後,市场急剧上涨.同样感到惊讶的,还有德拉吉的助手与欧洲央行管理委员会的其他委员,他们没有一个人知道对德拉吉会作出如此具有决定性的承诺.

"谁都没料到今天的事,任何人都不知道."欧洲央行一位高官在论及这场演说时表示.

事实上,这番讲话还只是一个开始.德拉吉当时根本没有立场来保证会"不惜一切代价".他的话无异於一场赌博,引发了各国间长达数周的激烈私下磋商和公开争辩,欧元区危机中几个要角的关系因此受到严峻考验.

通过与多位欧洲央行高官及欧元区政要的对话,路透拼出了一张关於整个磋商过程的细节图,来说明在德拉吉7月底的演讲後,欧洲央行是如何最终实现了在9月6日宣布,已经准备好无限量买进严重受困的欧元区国家公债.

德拉吉初步计划的一个关键,就是要争取到足够多的欧洲央行管委的支持.其中之一就是德国央行总裁魏德曼,他公开批评过德拉吉的计划.他以及其他强硬派德国委员认为,德拉吉的做法将伤害欧洲央行的独立性并引发通胀.自1920年代恶性通胀引发纳粹上台以来,德国一直十分忌讳通胀问题.

然而,德国的参与是至关重要的.作为欧洲的最大经济体,它在危机期间一直扮演着欧元区大金主的角色.如果德拉吉的政策遭到德国反对,就必然失败.

最终,德拉吉在管委会争取到了除魏德曼一人外所有委员的支持,另外很关键的是,他得到了欧洲核心领导人德国总理默克尔的支持.

"德拉吉这个人,当他相信自己正确的时候,就不会去担心未来的事,会一直坚持表明自己是正确的."意大利的经济学教授Francesco Giavazzi说.他於1970年代曾与德拉吉在美国麻省理工学院一起做过研究,之後便经常合作.

下面就是德拉吉如何一步步实现了他的承诺.

**各方角力**

在伦敦演说数小时後,德拉吉那些被惊呆的欧洲央行同僚们开始认识到事情的重要性,并急忙采取行动.

曾经担任德国副财长的亚斯穆森立即去提醒默克尔.45岁的亚斯穆森自1月起担任欧洲央行执委.

接下来的数周纷繁忙乱,亚斯穆森在期间扮演了重要角色.这位务实的德国人与所有重要人物--德拉吉、默克尔和魏德曼--都有密切关系,由此具备了非同一般的影响力,并处在一个能协助各方达成共识的特殊地位上.

在亚斯穆森告知德国的同时,法国籍的欧洲央行执委科尔也将消息传回国内.在德拉吉演说後24小时内,默克尔和法国总统奥朗德就举行了电话会晤,并发布了一份声明以呼应德拉吉的承诺.

这初步显示出,德拉吉这个充满风险尚且模糊不清的计划或许能够成功.

但协调才刚刚开始.法兰克福这一边,在建於1970年代的德国央行大厦内,官员们因为德拉吉的伦敦演说而大为光火,要求德拉吉出面说清意图.

去年初,当时的德国央行总裁韦伯突然辞职,以此抗议当时欧洲央行总裁特里谢的危机应对政策.特里谢展开了欧洲央行有史以来的第一次公债买进计划,以降低希腊、葡萄牙、西班牙和意大利等高负债国家的借贷成本.韦伯称此为危险之举,等於是印钞票来供挥霍无度的国家花费.韦伯曾经是接替特里谢出任欧洲央行总裁的人选之一.

韦伯退出後,转由德拉吉和魏德曼进行角逐.魏德曼是韦伯的学生,曾担任默克尔的首席经济顾问.

魏德曼是有史以来最年轻的德国央行总裁,他现在也面临和老师同样的窘境.欧洲央行即将展开新一轮雄心勃勃的买债计画.

德拉吉需要确保魏德曼不会像韦伯一样求退.若魏德曼退出,可能引起德国方面的反应,使得德拉吉的计画胎死腹中.

在德拉吉发表演讲後的第四天,也就是7月30日,两人相约在法兰克福欧洲央行总部Eurotower第35楼德拉吉的办公室见面喝咖啡.

在德拉吉会议桌後方架上展示的,是一顶自1871年流传下来、带有金色尖顶的黑色普鲁士头盔,这是德国画报相赠的礼物,象征该报相信,这位意大利籍欧洲央行总裁将坚持德国式的纪律.

熟悉此次会谈的消息人士告诉路透,两人间的谈话客气又专业.但魏德曼表明他反对恢复购债.

这两位欧洲最有影响力的央行总裁意见显然不一致.在两人会面之後数日,德拉吉就将主持他发表演说以来的首次欧洲央行政策委员会.市场预期他将公布具体措施.但其计划的细节却尚未成形,也还不确定有多少同僚会和魏德曼一样抱持怀疑.

欧洲央行会议前夕,在Eurotower召开的晚宴朝有利於德拉吉的方向发展.欧洲央行执员会的四名委员和欧元区17个成员国的央行总裁,在德拉吉办公室长廊外一间会议室围着一张大桌而坐,一面品嚐烟燻羊奶乳酪、烤牛肉和焦糖慕斯,一面交换意见.亚斯穆森正在法国度假,因而缺席.

德拉吉和科尔介绍执委会做出的购债计划大纲.荷兰央行总裁克诺特和芬兰央行总裁利卡宁等部分与会者持保留意见.只有魏德曼坚决反对.会中同意将给予欧洲央行的专家几周时间,详细塑造该计划.

就在8月2日,当管委会为德拉吉在午後记者会的声明稿做最後润饰之际,魏德曼提出了特别要求.他希望德拉吉向记者厘清,委员们并非一致支持购债计划.德拉吉同意了.

几小时後,德拉吉在法兰克福面对记者,并通过屏幕对全球投资者发声,表示欧洲央行不久就会启动购债,以使西班牙和意大利等国的借款成本降下来.但由於声明中并未提出详情,因此让市场感到失望.而且他还犯了一项重要错误.他并未按照过去惯例,对哪位委员持有异议模糊带过,却点名魏德曼是唯一的反对者,据数名消息人士表示,这激怒了德国央行官员和一些同情德国的欧洲央行委员会人士.

"他不该挑明了是魏德曼."一名欧洲央行高层官员说.

接下来几周,被激怒的德国央行加班工作,以公开声明和主动走漏消息的方式,削弱德拉吉和他的计划.德国画报认为德拉吉"软弱",扬言要收回赠予他的普鲁士头盔.

这场争论在柏林引起了反响,让欧洲最有权势的领导者感到不安.

**走钢丝**

自从2009年末欧元区危机爆发以来,默克尔就仿若一直行走于钢丝上.一边是广大的德国民众,他们对於支持希腊等受困国家的计划深表质疑,因此默克尔发表强硬言论来安抚选民.另一方面,默克尔亦要百般周旋,以令议会通过各类救援方案,让欧元不致破灭.

德拉吉的计划令默克尔这位58岁的谨慎政治家陷入两难.她的前任顾问魏德曼和保守派政府中的许多其他人士都反对该计划.

但换个角度看,德拉吉的表态对默克尔而言也是个天赐良机.在欧元区领导人对於整合各自的财政政策和银行体系一直争论不休的情形下,欧洲央行可以说是唯一能够平抚市场并维持欧元区稳定的机构了.

默克尔将在2013年面临连任的选举挑战,因此她绝不愿见到欧元区在她的任期内分崩离析."超级马里奥(玛利欧,意指德拉吉的名字)"的计划救了她.

消息人士透露,默克尔曾在私下里对她的助手抱怨称,德拉吉在德国遭受的抨击是不公平的,就因为他是个意大利人.但在公共场合,默克尔连续数周刻意保持缄默.

随後默克尔在8月中旬出访加拿大,她藉此机会首次明确表示出对德拉吉的支持,称欧洲央行总裁的政策计划与她本人和其他欧洲领导人的意见"完全一致".

不过,等到默克尔访问结束回国,其言论所造成的反弹开始累积并显现.

德国《明镜》周刊(Der Spiegel)在8月26日发表了一篇对魏德曼的专访.魏德曼将德拉吉的购债计划比喻为服用上瘾药物的危险举措.数日後,默克尔的重要盟友--基督教社会联盟(CSU)的秘书长、资深议员Alexander Dobrindt就直斥德拉吉是"造伪币者".

就连德拉吉的盟友们似乎都在抛弃他.亚斯穆森曾在全球金融危机最严重时和魏德曼并肩战斗过,并且两人曾经一同在波恩大学就读.

两个人的个性截然不同.魏德曼保守且严肃,当他来到柏林担任默克尔的顾问时,一直拒绝将家眷从沉闷的法兰克福迁到德国首都.再看看亚斯穆森,当他就职于欧洲央行後,他的伴侣和两个女儿则是无法想像离开柏林的时尚前沿Prenzlauer Berg後,生活将变成什麽样.

两人的岁数仅相差一年半,他们虽不是关系密切的好友,但会在彼此生日时致电问候,且有时候也会彼此告知各自接受报纸专访的内容.德国画报在未询问两人中任何一人意见的情况下,於8月27日刊文称他们两人已经交恶.两个人对此的回应都是大光其火.

魏德曼受到孤立令亚斯穆森感到困扰,他开始与德拉吉唱反调.在接受采访和发表演讲时,亚斯穆森针对上司德拉吉的购债计划附加了许多严苛的条件,比如要求国际货币基金组织(IMF)的介入等.那时看来,德拉吉的回旋空间似乎又缩小了.

随後到8月30日,德国画报再次报导称魏德曼考虑辞职,就像其前任韦伯曾经选择的那样.但根据德国央行的消息人士透露,这并不是真的,这位年轻的德国央行总裁从未真的考虑过辞职.

但这篇报导却给德拉吉带来新的压力.当8月快结束之际,德拉吉宣布取消赴美国怀俄明州杰克森霍尔参加央行总裁会议的计划.他仍有一周的时间来凝聚各方对於购债计划的共识,但事实上所有的细节都尚待敲定.

**整合计划**

为了拿出一份完整的计划,德拉吉在匆忙之中度过了9月1日至2日这个周末,以及一天后自己的65岁生日.

德拉吉平素不苟言笑,他的丰富履历足以让多数央行官员钦羡.在麻省理工学院获得经济学博士学位後,他曾供职于世界银行,之後主管过意大利财政部,又在高盛有过短期工作经历,还领导过意大利央行和金融稳定委员会(FSB).

与事无巨细的前任特里谢相比,德拉吉喜欢通过分工来腾出精力主抓重大战略性问题.他以在决策前不慌不忙和仔细聆听而获得美誉.接近他的人士表示,他一旦做出承诺,便不会回头.

自从6月以来,欧洲央行不断传阅着各种关於干预债市的替代办法,以及可能附加于干预措施上的条件的最高机密文件.德拉吉需要缩小选择面并达成协议,而且要快.

欧洲央行执委亚斯穆森坚持,任何欧洲央行购债行动都必须与一项援助计划挂钩,而且以严苛闻名的IMF必须参与这个援助计划.这种立场可能从一开始就会让相关国家在是否求援的问题上打退堂鼓.

他这样强硬的讨价还价,是为了确保欧洲央行的行动不会让受助国放慢改革步伐.这方面担心也是有前车之鉴的.2011年,欧洲央行购买了意大利债券,时任总理的贝鲁斯柯尼随即抛开了改革承诺.在欧洲央行管委会中,约有六位认同魏德曼的成员尤其担心再次上当.

围绕欧洲央行计划的一些公开辩论激怒了德拉吉,他指出,欧元区面临的风险意味着欧洲央行必须采取行动.经过一段时间的激烈磋商後,他取得了胜利.在9月6日政策会议上,除魏德曼之外,管委会其他所有成员都支持在二级市场购买主权债的计划.

但是,魏德曼的立场,加上他对认同自己理由的委员的鼓动,终於还是发挥了作用,任何欧洲央行干预行动都将附加条件.

希望欧洲央行干预的国家将必须先签署正式的救援计划.IMF会被设法拉进该计划,而且欧洲央行购买的债券最高期限将不超过三年.欧洲央行可以选择购债也可以选择卖出,等於是含蓄的警告受援助国家,如果你们不兑现承诺,央行就可能撤回支持.

新的倡议只差一个名字了.起初命名为"直接公开市场操作(Outright Open Market Operations,OOMO)",欧洲央行管委会随後又将其改为"货币直接交易(Monetary Outright Transactions,MOT)",後来在该方案推出前夕确定为更合乎语法习惯的"直接货币交易(Outright Monetary Transactions,OMT)".

德拉吉挤出一丝微笑,开始了新闻发布会,他宣布,"在合适的条件下,我们将有一个完全有效的後盾来防止出现可能的破坏性场景."

他随後明确指出购债数量将是不设限的.欧元区蓝筹股应声飙升至3月以来最高,欧元亦延续升势.一周之後,德国宪法法院为欧洲新的救助基金开绿灯,荷兰亲欧党派亦在大选中获得压倒性的胜利.

经过延续三年不断的危机之後,欧洲再度得以喘息.

**实践出真知**

现在要庆贺德拉吉的计划成功解决了欧债危机,还为时过早.

欧洲央行还未买入公债,而该行委员在计划如何执行的问题上也释出了一些互有矛盾的讯号.

许多问题依旧存在.在欧洲央行提供救助前,那些已经进行改革的国家是不是还需要再签署新的严苛改革协议?如果真的需要,是不是会让意大利和西班牙政府不愿申请金援?

还有,德拉吉及其同僚是否真的准备好提供资金支持他们相信可救的国家、并无限量地买入公债?此前由於德国提出质疑的阻挠,在欧债问题的处理上犹豫不决,特里谢的证券市场计划(SMP)折戟沉沙.

"如果无限量援助的期望不会出现某种形式的改变或妥协,计划就会发挥作用."布鲁金斯学会高级研究员兼IMF执委会前委员Domenico Lombardi称.

"关键词是无限制,"他补充道."话已经说出口,後续需要的是言行一致."

或许更大的问题,是德拉吉计划对德国信心的较长期影响.欧元最初问世时,当时对多疑的德国人的说词,便是欧洲央行是德国央行在欧元区的翻版.对抗通胀是其唯一目标,其独立性也是不可侵犯的.

而现在,许多德国人有一种遭到背叛的感觉.一些人认为,欧洲央行被一群立场温和的南欧人掌控了.德拉吉公布计划当天的一份调查显示,德国人对德拉吉不信任或信任程度很低的比例占到了近50%.

不过,德拉吉还是为欧洲赢得了时间,也给了政治家们更多的空间来治理乱局.欧元的命运,就取决於这些人能否抓住这次机会了.(完)

--编译 隋芬/高琦/石冠兰/王冠中/张若琪/洪曦;审校 张明钧/郑茵/程琳

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